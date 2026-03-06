タレントの三上悠亜が、国民的アイドルグループ・SKE48からセクシー女優に転身した過去について告白！ 当時誰にも相談せずにセクシー女優になったという彼女の覚悟に、紆余曲折経て活動を再開した元KAT-TUNの中丸雄一たちは驚いた。

【TVer】元KAT-TUN中丸雄一に取り憑く、例の事件の生き霊、そして……!? 「執着と恨みと好きで全部の思いを詰め込んでしがみついている」 “霊が視える芸人”が明かす

三上といえば、一昔前に“童貞を殺すセーター”こと胸の谷間があらわになった、超セクシーなセーター姿で話題に。もともと彼女は、SKE48のメンバーとして芸能界デビューし、15～20歳まで同グループに在籍。アイドル時代は、あの“キス写真流出騒動”をはじめ、本人いわく「めちゃくちゃ素行が悪かった」そうだ。

SKE48卒業後に三上は、セクシー女優デビュー。最初こそオファーを断ったが、「アイドル時代の自分のことが許せない」「なんか変わりたい・何かしたい」「ここだったら需要があるかも」という思いから、アダルト業界への転身を決意した。彼女いわく、「（契約金は）たしかにすごい金額だったんですけど、覚悟という点では私にとってお金はあまり大きなものではなかった」とのこと。

当時三上は、「彼氏いたんですけど、彼氏にも言わず。親にも言わず」セクシー女優になることを決意したという。彼氏に相談しなかった理由を中丸がたずねると、三上は「頑張れないから」「頼っちゃったりとか甘えちゃったりとかする」という当時の思いを吐露。さらに、セクシー女優デビューの3ヵ月前にその彼氏に別れを告げたことを明かした。

三上によると元カレとは、「いまだに連絡とかは取りあえるような関係」とのこと。「全然『応援している』って言うのでまあ優しい方ですよね」と彼女は振り返った。そんな三上は、セクシー女優を2023年に引退。現在は、SNSの総フォロワー数が1800万人を超える超有名タレントで、アパレルプロデューサーとしても活躍している。

なお、三上がゲスト出演してぶっちゃけまくったトークバラエティ番組『まるどりぃ～ココだけの話～』（ABCテレビ）は、2月28日深夜に放送された。

【TVer】今、週刊誌に狙われそうな芸能人のイニシャルを“オーラが視える芸人”が予想！ 「危ないかもなって思うのは○○さん」「文春って盛り上がるので……」