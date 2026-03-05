Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。

現在、手のひらサイズなのに本格的な低音が楽しめ、防水仕様でキャンプ・ビーチ・プールサイド・キッチン・バスルームなど水回りでも安心して使用できる、FUNLOGY（ファンロジー）のBluetoothスピーカー「FUNLOGY Portable Mini2」がお得に登場しています。

手のひらサイズなのに震える低音、Φ45mmドライバーとDSPで本格サウンドを奏でるFUNLOGYのBluetoothスピーカーが24％オフに！

コンパクトサイズながら本格的な低音が楽しめるFUNLOGY（ファンロジー）のBluetoothスピーカー「FUNLOGY Portable Mini2」が、Amazonで24%オフ！ 直径70mm×高さ80mm、約200gの軽量ボディに、Φ45mmダイナミックドライバー＋パッシブラジエーターを搭載し、60Hz帯まで伸びる低域を再現。IPX7防水や最大約12時間再生など、日常からアウトドアまで幅広く使えるのが魅力です！

グリル開口部は92%と広く設計されており、音の抜けの良さと広がりも確保。BGM用途はもちろん、映画やライブ映像でも臨場感のあるサウンドが楽しめます。

Bluetooth 5.1に対応し、A2DP/HFPプロファイル、SBC/AACコーデックをサポート。iPhone、Android、タブレット、ノートPCなど幅広い機器と安定接続でき、過去に接続したデバイスを記憶するマルチペアリングにも対応しています。

IPX7防水と最大12時間再生で、アウトドアでも安心のタフ設計！ キャンプにも最適ですよ

IPX7防水に対応、一時的な水没にも耐える構造で、キャンプ・ビーチ・プールサイド・キッチン・バスルームなど水回りでも安心して使用できます。急な雨や水しぶきにも強く、アウトドアスピーカーとしても活躍。

バッテリーは600mAhを搭載し、音量20%なら最大約12時間再生。音量100%でも約3時間使用でき、デイリー用途や旅行にも十分なスタミナです。充電はUSB-Cポートから約1時間でフル充電可能。

同じスピーカーを2台接続（TWS）すれば左右チャンネルのステレオ再生にも対応。臨場感がさらに向上し、PCやテレビの外部スピーカーとしても活躍してくれます。

持ち運びやすいサイズにストラップも付属。自宅、外出先、アウトドアなど場所を選ばず使える万能ミニスピーカーですよ。

なお、上記の表示価格は2026年3月5日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

