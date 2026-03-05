この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が解説する『バレないと思ってる人超危険…会社代表を脱税容疑で逮捕した事件とは』では、企業経営と税務の現実を示す象徴的な事件が取り上げられている。動画は、脱税事件を切り口に税務調査の実態と経営者が見落としがちなリスクを整理する内容である。



冒頭で紹介されたのは、ベビー用品を扱う企業の代表が脱税容疑で逮捕されたというニュースだ。架空の輸入仕入れを計上して利益を圧縮し、法人税や地方税を免れた疑いがあると報じられている。帳簿に存在しない仕入れを計上して所得を小さく見せる手法は、税務の現場では典型的な不正の一つとされる。



今回の特徴として挙げられるのが、不正が複数年にわたり継続していた点である。税務調査では通常、数年分の申告内容を遡って確認するため、過去の処理もまとめて検証される。短期間では問題が見えなくても、後になって一気に指摘されるケースは珍しくないという。



また動画では、東京国税局の査察部が関与している点にも触れられる。査察は一般的な税務調査とは異なり、刑事事件に近い性格を持つ組織である。菅原氏は、査察が動く段階ではすでに一定の証拠が集まっている場合が多いと説明する。



中盤では、視聴者から寄せられた税務の疑問にも答えている。「個人事業主は経費を落としにくいのではないか」という質問については、事業に関連する支出であれば基本的に経費として処理できると整理する。ただし私的支出と区別できない場合や根拠資料が不足している場合は否認される可能性があるという。



領収書や取引記録の管理の重要性にも言及されている。現金取引が多い業種では証拠書類が不足すると税務判断が不利になる場合があり、税務署が売上を推計して課税する可能性もあるとされる。



さらに、個人事業と法人の使い分けなど実務的なテーマにも話題は広がる。事業を分ける場合には売上と経費を明確に区分し、実態として説明できる管理が必要になる。



日常の会計処理の積み重ねが後に大きな問題として表面化することもある。今回の事件はその典型例として紹介されており、動画では税務調査でどのような点が確認されるのかについてさらに解説が続いている。概要は記事で把握できるが、詳細は動画本編で確認できる。