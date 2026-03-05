スズキブースは隠れ家的なガレージ空間を表現

「モーターサイクルショー2026」スズキブースイメージ

スズキは、国内最大級のモーターサイクルイベント「モーターサイクルショー2026」に出展する。出展ブースは「SUZUKI FAN’S GARAGE（スズキ ファンズ ガレージ）」をテーマに、ライダーが憧れる「現代的でありながら、どこかレトロな雰囲気の隠れ家」をイメージしたガレージ空間を演出。来場者がワクワクしながらスズキのラインナップを見て・触れることができる展示を予定している。

また、例年に比べてスペースを拡大した物販エリアでは、木組みをアレンジしたデザインを採用する和モダンな空間演出とし、温もりを感じる雰囲気のなかで、定番のスズキグッズやモーターサイクルショーのオリジナルグッズが販売される。

GSX-8T

展示車両は、新型「GSX-8T/GSX-8TT」や「Hayabusa」、「DR-Z4S/DR-Z4SM」などを中心とした幅広いラインナップ。実際に跨り可能な車両も用意される。

また、新型「SV-7GX」や新型「GSX-R1000R」などの海外仕様車、原付一種の折り畳み電動モペッド「e-PO」などの参考出品車両の展示も予定されている。海外仕様車3モデルは世界各国で順次発売される予定なので、日本での取り扱いや販売価格などについて、何かしらのアナウンスが入るのか注目しておきたい。

「モーターサイクルショー2026」スズキ展示予定車両

・新型GSX-8T

・新型GSX-8TT

・新型SV-7GX（海外仕様車）

・新型GSX-S1000GX（海外仕様車）

・新型GSX-R1000R（海外仕様車）

・GSX-R1000R（CNチャレンジ）

・e-PO（参考出品）

・e-Address（参考出品）

・Hayabusa

・KATANA

・GSX-8R

・DR-Z4S

・DR-Z4SM

・Vストローム250SX

・GSX250R

・アドレス125

SV-7GX

GSX-R1000R

INFORMATION

「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」

開催日時：3月20日（金）～22日（土）10:00～17:00

開催場所：インテックス大阪 1・2号館、屋外特設会場

「第53回 東京モーターサイクルショー2026」

開催日時：

3月27日（金）10:00～13:00（特別公開）／13:00～18:00

3月28日（土）10:00～18:00

3月29日（日）10:00～17:00

開催場所：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール、アトリウム、西屋上展示場

「第5回 名古屋モーターサイクルショー」

開催日時：

4月10日（金）10:00～17:00

4月11日（土） 9:00～17:00

4月12日（日） 9:00～17:00

開催場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

スズキ公式「モーターサイクルショー2026スペシャルサイト」

https://www1.suzuki.co.jp/motor/mcs2026/