草磲剛主演の名作ドラマ『フードファイト』がHuluにて一挙先行配信決定！主題歌はSMAP「らいおんハート」

草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演した伝説の名作ドラマ『フードファイト』が、Huluで一挙先行配信されることが決定した。

■今なおドラマファンの間で語り草となっている高視聴率ドラマ『フードファイト』

映画『ミッドナイトスワン』（2020年公開）で最優秀主演男優賞、『碁盤斬り』（2024年公開）では優秀主演男優賞と、日本アカデミー賞を2回受賞。これまで出演した作品はいずれも大きな話題を呼び、ブルーリボン賞やギャラクシー賞、橋田賞など、そうそうたる賞を多数受賞してきた草なぎ剛。

近年は天賦の演技力、唯一無二の感性に加えて、円熟味もぐっと増し、観る者をよりいっそう魅了し続けている。

そんな草なぎの代表作のひとつで、今なおドラマファンの間で語り草となっている高視聴率ドラマ『フードファイト』が、四半世紀の時を経て甦る。

オンライン動画配信サービスHuluにて3月6日から、連続ドラマ版（2000年放送）およびスペシャルドラマ版『フードファイト 香港死闘篇』『フードファイト 深夜特急死闘篇』（共に2001年放送）が一挙先行配信される。

■木村拓哉が“九官鳥・九太郎”役で声の出演！

稀代のヒットメーカー野島伸司の企画による本作。闇の大食いバトルゲーム＝フードファイトで密かに賞金を稼ぎ、自身が育った孤児院を経営難から救おうとする食品会社の清掃員・井原満（草なぎ）の愛と死闘を描く「フードファイト」――。次々と現れる強敵を相手に繰り広げられる“命懸けの大食いバトル”、そして匿名で賞金を寄付し続ける満の健気な姿は、視聴者の心を瞬く間にとらえ、インパクト抜群な満の決め台詞「俺の胃袋は宇宙だ！」も相まって、センセーションを巻き起こした。

さらに、本作の魅力のひとつとして挙げられるのが、実に豪華なキャスト陣。満に次第に惹かれていく孤児院のボランティアスタッフ・田村麻奈美を演じる深田恭子、満に目をかける食品会社の会長夫人・宮園冴香を演じる宮沢りえをはじめ、筧利夫、田辺誠一、八千草薫、佐野史郎らがレギュラー出演。また、満が飼っている九官鳥・九太郎の声は、木村拓哉が担当！ 大食いバトルの対戦相手として、連続ドラマ版では市川染五郎や桜井幸子、さだまさしといった豪華かつ個性的な面々、「香港死闘篇」では安達祐実や河村隆一、「深夜特急死闘篇」では岸部四郎や泉ピン子、桂歌丸、萩本欽一も登場し、物語を大いに盛り上げていく。

主題歌はSMAPの「らいおんハート」。本作の企画を務めた野島伸司が作詞を手掛けたことでも知られ、物語の世界観に寄り添う珠玉のバラードは、ミリオンセラーを記録する大ヒット曲となった。

他に類を見ないエンターテインメント性と、奥深き人間ドラマが絶妙なバランスで融合。平成の世に衝撃を与え、令和の今も決して色褪せることのない伝説のドラマ『フードファイト』。日本のドラマ史を語る上で外せない名作だ。

■草なぎ剛 コメント