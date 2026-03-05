198円弁当・99円ナポリタン・メガサイズも…地方発の激安スーパー「ラ・ムー」が全国展開へ「スーパー戦国時代」に挑む
看板商品は「198円弁当」や「99円ナポリタン」。岡山県を拠点に西日本で160店舗以上を展開する激安スーパー「ラ・ムー」が全国展開を本格化させている。驚異的な低価格が武器だ。
198円弁当に99円パスタ自社製造で驚異の安さを実現
取材班が向かったのは、日本一安いスーパーと豪語する岡山県にある「ラ・ムー」。西日本を中心に160店以上を展開している。
買い物客：
年金暮らしだから、1円でも安いものはうれしい。
安さのこだわりは、従業員たちが毎朝行う唱和にも現れていた。
従業員たち：
「必ず勝つ、価格への執念、一丸精神で日本一」「ひとつ、全員参加の合同巡回、店舗と本部の絆、必ずつかむ日本一」
今年の経営方針には、「日本一」の文字が躍っていた。
店頭でその自慢の安さを確認してみると…
イット！取材班：
お弁当コーナーの前には、たくさんの人がいます。
人気のからあげ弁当は税抜き198円（税込み213円）、ナポリタンはなんと99円（税込み106円）だ。
物価高にはうれしいお値打ち価格の弁当や総菜がすらりと並んでいた。
買い物客：
他の店だと500円ぐらいするので、だいぶ（安さが）違う。
買い物客：
（弁当は）2〜3個買えそう。全体的になんでも安いので助かります。
店舗内にある厨房で調理し、揚げ物などの点数を絞ることで安さを実現しているという。
安いのは弁当だけではない。
巨大な食パン（3斤型）が税抜き198円（税込み213円）。ミニバケットは1個税抜き28円（税込み30円）で売られていた。
取材班：
正午前です。パンは個数制限があるにもかかわらず、既に売り切れています。
山積みにされていたパンも、わずか約2時間で売り切れてしまった。
山梨進出を機に全国へ段ボール陳列と爆安価格で勝負
そして店長オススメは、100g78円（税込み84円）の若鶏のもも肉だ。メガサイズは、家族連れの買い物客に節約術として喜ばれているという。
ラ・ムー岡山中央店・岡直仁店長：
週末だと家族連れが1週間分ストックとして買われる方が多い。メガサイズが非常に人気。
激安商品はまだまだある。10本入りの乳酸菌飲料は、税抜き98円（税込み105円）だ。
自社工場で容器から製造することでコストをカットし、1本約10円という安さで販売している。
店内では大量買いする客が相次ぎ、買い物客の女性はかごから商品があふれてしまっていた。
カゴからあふれそうな19点で約3000円の買い物をしたという男性客は…
買い物客：
会社の仲間の分も買ってるんですよ。月に何回か利用してます。助かっています。
陳列方法にも、安さの秘密は隠されていた。
取材班：
ずらっとカップ麺が並べられています。
商品は段ボールのまま陳列している。保管するための倉庫がいらず、品出しの手間も抑えられるという。
さらに店の外では、名物のたこ焼きが6個入り100円（税込み）で販売されていた。週末には行列もできるという。
高校生：
すごく安くておいしい。毎日来るので質より量なので、すごく助かる。
西日本が中心だったラ・ムーが、19日に山梨・甲府市に新店舗をオープンする準備を進めている。
さらに全国展開を目指しているという。
ラ・ムー岡山中央店・岡直仁店長：
全社一丸となってお客様により安い物を提供する思いで励んでいるので、ぜひ来店してもらいたい。
スーパーを巡っては、九州発の小型スーパー「トライアルGO」や、東海地方から 「バロー」が激戦区の関東へ相次いで進出している。
専門家に話を聞いた。
流通ジャーナリスト・西川立一氏：
（ラ・ムーは）爆安価格で他のスーパーより低価格で商品を提供しています。スーパーは非常に競争が激しい。物件を取得するには競争なので、きちんと店舗を確保できるかが課題だと思います。
（「イット！」3月4日放送より）