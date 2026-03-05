日本を代表する料理家栗原はるみさん（78）が2026年3月4日放送の情報番組「あさイチ」（NHK）に出演、人生を楽しむヒントとして、やりたいことのリストを書くことを勧めた。なぜ、それが人生の役に立つのか。

「花の名前を覚える」「佐野元春さんに会ってみたい」

栗原さんは2005年に"料理本のアカデミー賞"とも呼ばれるグルマン世界料理本大賞をとった。7年前に50年連れ添った夫の玲児さんを亡くしてからは「病気のように泣いて、泣かない日はなかった」という。毎日の食事も進まず、体重は5キロも減った。打ちひしがれている母を見るに見かねた息子から「やりたいこと100個書いてくれ。全部つきあうから」と言われて始めたのが「やりたい100のこと」リスト。これからの人生でやりたいこと、挑戦したいことをメモしている。

まだ71項目までしか書いていないが、「花の名前を覚える」「佐野元春さんに会ってみたい」「好きな香りの香水をつくりたい」など、45項目はすでに実行済みである。「伊勢神宮へ行く」「バンドを組む」「仕事以外で旅をする」などはまだこれからだ。

「書いてみるとやりたいことが明確になる」

栗原さんは3月5日に79歳になる。

「年齢は数字なのであまり考えない方がいい。3倍速で。何でも早く、グスグスしない。直感で。全部自分でやる。何も人に頼らない」と言い切った。

司会の鈴木奈穂子さんがリストをみて「あと100まで29個ありますがどういうものを」と聞く。

「自分で言い切ることが大事なんじゃないかと思う。『一生やる』とか『2，3年がんばろう』というんじゃなくて、思い切り自分を出して突き進むのが（大事）。若い人も、私ぐらいの世代の人も、書いてみるとやりたいことが明確になる」

こう話して、やりたいことのリストアップを勧めた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）