ワンコと「マテ」の練習をしていたら、なぜか「だるまさんが転んだ」が始まってしまって…？可愛くて微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破しています。

【動画：雪の中で『マテ』をする犬→飼い主が背を向けて歩き出したら…まさかの『だるまさんが転んだ』のような光景】

「マテ」と指示して歩き出したら…

Instagramアカウント「teinedogschool」に投稿されたのは、ドッグスクールのトレーナーをしている投稿者さんが、愛犬「U2」くんと雪の中で「マテ」の練習をした時の様子です。まず「フセしてね」と指示したら、お利口さんなU2くんはすぐに雪の上に伏せたそう。そして投稿者さんが「マテだよー」と言いながら、U2くんに背を向けて歩き出したら…？

なんとU2くんは投稿者さんが見ていないのをいいことに、ほふく前進で後を追い始めたとか！おそらく投稿者さんから離れたくなくて、つい体が動いてしまうのでしょう。

『だるまさんが転んだ』がスタート！？

異変に気付いた投稿者さんが「ん？」と振り向くと、U2くんはピタッと停止して「待ってるよ？」とアピールしたそう。そして投稿者さんが再び背を向けて歩き出したら、U2くんもバレないようにほふく前進を再開。

投稿者さんは少し前に進んでから、もう一度くるっと振り向いてみたそうです。するとやはりピタッと動きを止めるU2くん。まるで「だるまさんが転んだ」をして遊んでいるかのような光景に、思わず笑ってしまいます。

ワンコの頭の良さに感心

U2くんは真面目なお顔で投稿者さんを見つめて「動いてないよ」と主張しますが、雪の上に移動した跡が残っているので、「マテ」をしていなかったことはバレバレです…。

しかし投稿者さんの動きに合わせて前進したり止まったりできるのは、観察力や判断力が高いからこそ。投稿者さんも「動いてるだろ」とツッコミを入れながらも、U2くんの頭の良さに感心してしまったそうですよ。

この投稿には「何回みても可愛い」「だるまさんが転んだやってますねｗ」といったコメントが寄せられ、U2くんのお茶目で可愛い行動は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

写真・動画提供：Instagramアカウント「teinedogschool」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。