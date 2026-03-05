この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「抱っこで腕が限界」な親は必見、赤ちゃんが“縦抱き”を好む3つの理由とは？座ったままで再現する「足首トントン」の極意

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「【助産師直伝】立ち続けなくてOK！赤ちゃんが落ち着く縦抱きの方法」を公開した。動画では、12人の出産経験を持つ助産師HISAKOさんが、赤ちゃんが「縦抱き」を好む理由を科学的・本能的な視点から解説し、親の身体的負担を軽減しながら座ったままで同様の安心感を与える具体的な方法を紹介している。



生後3ヶ月を過ぎた赤ちゃんは体重が増加し、長時間の立ち抱っこは親の手首や腰に深刻な負担を強いる。しかし、座ると泣き出し「立ち上がって抱っこしろ」と要求する赤ちゃんは多い。HISAKOさんは、赤ちゃんが縦抱きを好む理由として「視界が広がる」「密着による安心感」「輸送本能」の3点を挙げた。特に興味深いのは動物的な性質に基づく「輸送本能」だ。猫などの哺乳類の親が子を運ぶ際に生じる独特の縦揺れを感じると、子は移動中であることを察知し、本能的にリラックスして静かになるスイッチが入るという。



この「輸送本能」を満たしつつ、親が身体を休めるための解決策として、HISAKOさんは「座ったまま縦抱きを再現する方法」を提案した。まず椅子に座り、授乳クッションや枕を用いて赤ちゃんの位置を高く調整する。赤ちゃんの頭が親の鎖骨あたりに来る高さがベストであり、視線が高くなることで「座り抱っこ」特有の視界の低さを解消できる。足は股関節脱臼を防ぐためにM字に開き、親のお腹に密着させる。そして肝心なのが「揺れ」の再現だ。HISAKOさんは、自身の足首を小刻みに動かす「足首トントン」を実演。「この揺れです。これが赤ちゃんすごく安心しますので」と語り、座った状態でも貧乏ゆすりのような縦方向の振動を与えることで、輸送本能を十分に刺激できると解説した。



HISAKOさんは、この揺れに対して「揺さぶられっ子症候群」を心配する声があることにも触れ、自然なあやしの揺れでは「絶対に起きない」と断言した。むしろこの適度な揺れは、赤ちゃんのバランス感覚の発達にも良い影響を与えるという。腕や腰が限界を迎える前に、クッションと「足首トントン」を取り入れることで、育児の身体的負担は大きく軽減されるはずだ。