YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が、「【手軽】ディズニーシーのサクッとおいしい軽食＆スイーツ特集」と題した動画を公開した。雨のパークを巡りながら、レストランやワゴンで手軽に楽しめるメニューを次々と実食。アトラクションの合間にも立ち寄りやすい、絶品パークフードの魅力を伝えている。



動画内でまず紹介されたのは、「サルタンズ・オアシス」の朝食限定メニュー「ビーフチーズカリーナン」だ。Bobby氏は、ふっくらとした生地の中に詰まったビーフカレーとチーズのコンビネーションを「カレーパンの中身にチーズがかかったような美味しさ」と表現。挽肉を感じる食感と、辛すぎないマイルドな味わいが食欲をそそると語り、一口食べると止まらなくなる様子を見せた。



続いて「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」へ移動し、ミニーマウスをモチーフにした「オリジナルパフェ（チョコ＆ベリー）」を堪能。キャラメリゼされたパイ生地の「カリカリ」とした食感や、チョコチップ入りの濃厚なアイスクリームを楽しみつつ、付属のコーヒーシロップをかけて「味変」を楽しむ大人のスイーツタイムを過ごした。



甘いものの後には、塩気を求めて「麻辣味ポップコーン」を購入。麻婆豆腐のような香りに言及し、ピリ辛でしっかりとした塩気のある味わいを「お酒に合いそう」と評した。



動画の終盤では、「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」の「クレームブリュレ風チュロス（ストロベリー）」が登場。通常のチュロスとは異なるしっとりとした生地と、中に詰まったストロベリークリームのクリーミーな食感を「口の中の水分もそこまで奪われず、かなり美味しい」と絶賛した。



Bobby氏は総括として、今回紹介したメニューの中でも特に「ビーフチーズカリーナン」を高く評価。「手軽に美味しく食べられた」として、朝のパークフードの選択肢として強く推奨し、動画を締めくくった。