お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也さんが2026年3月3日、「某ネットショップサイト」で貯め続けたポイントが不正利用されたとXで明かした。この投稿がSNS上で大きな注目を集め、「ショックですね」「ポイント戻りますように」などと同情する声が上がっている。

「これ泣き寝入りするしかないんですか？」

嶋佐さんは3日、「某ネットショップサイトで貯めに貯めたポイントが不正利用されて全て無くなってしまってました」とXで報告。その後、問い合わせると不正利用だったと確認も取れたという。

しかし、「無くなったポイントを補填するのは難しいとの事」と状況を明かし、嶋佐さんは最後に、「え？なんで？これ泣き寝入りするしかないんですか？」と心境を明かした。

この投稿は4日20時時点で1万3000件以上の「いいね！」を集めるなど大きな注目を集め、嶋佐さんの状況に同情する声などが相次いでいる。

SNSでは、「不正利用と認めてるのに補填しないのはおかしいです！」「最悪ですね」「ショックですね」「本当に泣き寝入りさせたくないです」「ポイント全部持ってかれたとか最悪すぎる」などの声が寄せられている。