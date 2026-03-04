フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。3月4日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が今、巷で流行っている「言語化」の光と影について指摘した。

勅使川原真衣「今日は『猫も杓子も言語化ブーム』ということで、言語化ブームの光と影を見たいと思います。

元ネタは日経新聞3月2日付の電子版ですね。面白い記事ありました。

『何でも言語化する社会 関連本ブーム、あうんの呼吸通じぬ時代に』ということでした。今、書名に『言語化』って付く本、多くなった感じがしますよね？」

武田砂鉄「大きな本屋さん行くと並んでますね」

勅使川原「2024年と2025年を比較すると、倍増の30点に達しているそうです。

『言語化』、もともと学術用語だったそうなんですね。

だけど今は『思っていることをうまく言葉にするとか、文章にする』という意味で日常化して、SNS時代には『目下売れ筋』ということになっているようです。

確かに曖昧な感情とか不安っていうのは、言葉にすることで整理されることありますよね。

あとAI、AIって言いますけども、プロンプト（AIを動かす時の命令）を書く時はやっぱり自分で考えて指示を出さないといけないわけで、考えを明確化するっていう力は不可避なのかなとは思います。思うんですけども、やっぱりこの『ラジマガコラム』っていうのは物事の両面性とか、多義性を考えてきましたので、ぜひ言語化ブームも「何を得て、何を失うの？」という話をしたいと思います」

武田「お願いいたします」

勅使川原「私は教育社会学と組織開発っていうことを仕事にしてきて、人の選抜と評価に、およそ20年間関わってきました。

思い出すのは、やっぱり『うまいこと言える人が評価されやすい場面っていうのは、確かにあるな』と思います。ですけども、他方でですね、そういう曖昧かつ問題を個人化したような指標を使ってるからこそ、うまくいかない組織っていうのもあるような気がするんですよね。

そもそも何のために、私たちは言葉を交わしてるんでしょうか？

仕事で言うと、やっぱりみんな違う人間なので、少しでも頭の中身をすり合わせながら仕事しないと、事（こと）が進みませんと。

なんだけども、仕事ができるとされる人の中には確かに言語化が上手い人もいらっしゃると思いますが、言語化が上手ければ仕事が上手くいくかというと、『それちょっと違くないですか？』と思うわけなんですよね。

なぜなら仕事って分業だからです。個人の能力の話だけをしても仕方がない。

なので自分と相手との違いを起点に変容していくっていうのが、本来コミュニケーションの目的のはずです。

なのに『もっと違いがお互いなかったら、楽に仲良くなれるのになぁ』みたいな意味合いで『あうんの呼吸でやれたらなぁ』とか、『逆にみんながみんなチームメンバーが言語可能にみたいな人だったらもっとスムーズなコミュニケーションなのになぁみたいなことを思ってしまうのって、組織の実態からすると若干非現実的な妄想かなと言わざるを得ません。

組織の分業の実態を踏まえるならば、違いのある個人を前提として組み合わせて生かすという発想、これもう避けられないと思います。

なんですけども言語化ブーム、さっきお伝えの通りやっぱりこの点には切り込まないんですよね」

武田「確かに」

勅使川原「問題をあくまで個人化させて個人の能力向上を謳うというキライは指摘しておきたいなと思います。 しかも言語化能力と言いますけども、個人には良し悪しのない持ち味とかパーソナリティってありますよね、キャラというか。

即時的なやりとりが得意で、立て板に水のごとく喋る人もいれば、時間をかけて考える方が持ち味を発揮できるっていう方ももちろんいます。

書く方が向いてるなっていう方もいれば、対面ちょっと苦手だなっていう方もいますよね。それなのに今の社会何が起きてるかって、即時的で端的で分かりやすい言語化、これを基準にして能力を勝手に測りがちだなと、測りすぎだなっていうことが、懸念だと思ってます」