韓国の雑誌『DAZED KOREA』の公式Instagramに星野源が登場。いつもと違うヘアスタイルやコーディネートが話題を呼んでいる。

【動画＆写真】星野源の韓国雑誌『DAZED KOREA』撮影メイキング＆インタビュー／韓国ライブショット

■星野源「めちゃくちゃ楽しかった」。『DAZED KOREA』撮影ビハインド公開

星野は『DAZED KOREA』3月号に登場。公開された動画には、撮影の様子と星野のインタビューを収められている。

動画に、ノーセットと思われるナチュラルなヘアスタイルと茶色のストライプシャツで登場した星野。まずは「よく来るって言ったでしょ」と韓国語を披露し照れ笑い。その後、白い紙の花のような髪飾りをつけた外ハネヘアに、グレーのコートとダンガリーシャツをあわせたコーディネートの撮影メイキングを挟んで「星野源です、音楽家で俳優です」と日本語で自己紹介した。

他にも、レザーシャツ＆ネクタイ姿でポジフィルムを覗き込んだり、シルバーフレームのスクエアメガネをずらしてかけたり、レザーグローブをはめた手で卵を持ってポーズをとったりと、様々なコーディネートで撮影する様子が見ることができる。

今回の撮影に関して、「今までに撮影したことない感覚の撮影で、どんどん自分が面白く、素敵に変身していく感じが、めちゃくちゃ楽しかったです」と感想を語った星野。一番好きなカットに、ピンクのシャツに黒スーツという装いで、つまようじを口にくわえた撮影を挙げ、「『悪い感じで撮りましょう』ってカメラマンの方に言っていただいて。つまようじを渡されたんですよ。悪い＝つまようじっていうのは、日本も韓国も一緒なんだなっていうのが、すごく面白かった」と、撮影中の裏話も披露している。

日本ではなかなか見ることができない星野の新鮮な姿に、コメント欄には「日本にはない感じのスタイリングで新鮮」「一瞬源さんってわからなかった！」「韓国風ヘアメイクの源さんメロい」「いつもと違う雰囲気で最高にかっこいい」「新鮮！」「日本の雑誌とはまた違う雰囲気の源さんが見れて嬉しい」「ノーセット源さんかわいい」といった、驚きの声が多く寄せられている。

■星野源が韓国でライブを開催！ステージショット＆オフショットを公開

星野は2月6日に韓国・インスパイアアリーナにて『Gen Hoshino Live in Korea “約束”』を開催。

自身のInstagramに「会場一杯のファンのみんなの笑顔、涙、一生懸命に一緒に歌う姿、汗をかきながら踊る姿、それぞれ違うバックグラウンドを持った人たち全てが僕の音楽を愛してくれているという心の繋がりを感じて、奇跡みたいな一夜を過ごすことができました」というメッセージと共に、ステージショットやオフショットを公開している。