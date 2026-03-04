【スシロー×パペットスンスン】限定特典付き商品を一挙紹介。おすしを抱えたスンスンの指人形がかわいすぎる！
スシローは2026年3月4日から、SNSやテレビで大人気のパペットスンスンとのコラボ商品を発売した。2024年11月のコラボ以来、二度目のコラボとなる。
【写真】スンスンの指人形マスコットをはじめ、コラボ商品をチェック
今回のコラボでは、パペットスンスンのクリアピック・カードやステッカーが付いたコラボ限定メニューが登場するほか、指人形マスコット付きのドリンクが販売される。そんなコラボ商品について本記事で紹介する。
■【250円〜】コラボ限定クリアピック付き商品
■パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き サーモンアボカド
販売期間：3月4日〜コラボ限定クリアピック43.2万枚分が完売次第終了
サーモンを使った定番の創作すしにコラボ限定ピックが付いてくる！鮮度・色味にこだわったサーモンにフレッシュアボカドとオニオンスライス、まろやかなマヨソースの絶妙な組み合わせを楽しんでみて。
※コラボ限定クリアピックの付いていない「サーモンアボカド」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
※コラボ限定クリアピックは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。
■パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り
販売期間：3月4日〜コラボ限定クリアピック46.8万枚分が完売次第終了
えびと蒸し帆立バジルマヨ炙りにコラボ限定ピックが付いてくる！えびと蒸し帆立にチーズとバジルマヨソースをトッピングして炙った創作すしは、チーズとバジルの香りが食欲をそそりマヨのコクが食べたときの満足感を演出。
※コラボ限定クリアピックは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。
■【1220円〜】限定クリアカード付き商品
■パペットスンスンコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪7貫盛り
販売期間：3月4日〜コラボ限定クリアカード22.5万枚分が完売次第終了
大とろ、中とろ 3貫、中とろ焦がし醤油(直火炙り)、漬け赤身、ねぎまぐろを盛り合わせた一皿。脂の甘みが特徴の天然インド鮪の脂のり抜群の「大とろ」、赤身と脂のバランスが抜群の「中とろ」、旨みが詰まった赤身を漬けにした「漬け赤身」、提供直前に炙ることで香ばしく仕上げた「中とろ焦がし醤油」、ねっとりとした食感とつぶ感が味わえる「ねぎまぐろ包み」と、全7貫で天然インド鮪の各部位のおいしさをまるごと堪能できる。ぜひ味わってみてほしい。
※コラボ限定クリアカードの付いていない「天然インド鮪7貫盛り」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
※コラボ限定クリアカードは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。
さらに、このクリアカードにはコラボ限定オリジナル湯呑みセットが当たる二次元コードが付いてくる。カードの袋に同封されている二次元コードから応募でき、“コラボ限定スンスン&ノンノンペア湯呑み個2個セット”が100名に当たる抽選に参加できる。
カードの袋に同封されている二次元コードからすぐに応募が可能で、当落結果がその場でわかる。
応募期間：3月4日〜3月29日(日)23:59まで(シリアルコード使用期間:3月29日(日)23:59まで)
■【350円〜】コラボ限定ステッカー付き商品
■パペットスンスンコラボ限定ステッカー付き ふわふわ苺クリームのガトーショコラ
販売期間：3月4日〜コラボ限定ステッカー46.8万枚分が完売次第終了
2層になった見た目もかわいいケーキが登場！ふわふわなクリームとガトーショコラの2層になっており、濃厚なガトーショコラと苺クリームの甘みと酸味が丁度よいバランスの一品。
※コラボ限定ステッカーは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。
さらに、コラボ限定ステッカーにはスシロー5%OFFクーポンがついてくる。期間中であれば何度でも使えるのでぜひ使ってみて。
利用可能期間：4月1日(水)〜4月30日(木)
※利用可能期間内にステッカー裏面の二次元コードをスマートフォンで読み込み、Webページに表示されるクーポンの二次元コードをセルフレジに読み込ませてください。
※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です。
■【1300円〜】コラボ限定指人形マスコット付き商品
■パペットスンスンコラボ限定指人形マスコット付き ソフトドリンク
販売期間：3月4日(水)〜コラボ限定指人形マスコット29.7万個分が完売次第終了
対象ドリンクを頼むとコラボ限定指人形マスコットがついてくる。対象ドリンクはウーロン茶、ペプシコーラ、ポップメロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。
※個数は対象商品に付くグッズの総数です。
※コラボ限定指人形マスコットの付いていないソフトドリンクも販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
※コラボ限定指人形マスコットは対象商品1点につき、ランダムで1個ご提供いたします。
2024年の初コラボから約1年半、ついに戻ってきた「スシロー×パペットスンスン」の第2弾。パペットスンスンの愛らしい世界観とスシロー自慢のネタが融合した、ファンにはたまらないコラボレーション。各商品数量限定で、今回も人気が予想されるので早めの来店がおすすめ。
文＝小林七緒
※店舗によって価格が異なります。
※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがございません。
※お持ち帰り対象外
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
