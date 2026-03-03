YU-DAI、RANJU、KOO、SHOU、RIONの若手俳優5名からなるダンス＆ボーカルグループ・GRIPHAGE（読み：グリファージュ）が、グループの始動を発表した。あわせて、YouTubeや各SNS、ファンクラブが立ち上がりグループの全貌が明らかになった。

グループ名は、「Griphone × Grip × Age」を掛け合わせ、グリフォンのように伝説に向かって羽ばたき、時代を掴み取っていくという意味が込められているという。

そして、5月5日にデビューシングル「Vida mia」のリリースが決定した。表題曲含む収録曲は、「かわいいだけじゃだめですか」で作詞・作曲を務めた早川博隆が楽曲プロデュースを担当している。

リリースに先立ち、表題曲「Vida mia」のMV（1Half ver.）が公開された。また、本日22時より公式YouTubeにて生配信を予定しているので、こちらもチェックしていただきたい。

https://youtu.be/KMx3w3n9dTw?si=09-SXeaLNb_c-o8f

ジャケット写真

さらに、5月5日のシングルリリースに向け、3月20日よりリリースイベントがスタートする。イベントの詳細や今後の活動情報はオフィシャルSNSを随時チェックして欲しい。

◆ ◆ ◆

◾️YU-DAI コメント

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。僕の夢であるメジャーデビューができる事とても嬉しく思っています。このメンバーで高めあい、たくさんのステージに立ち、これから出会うみんなと最高の景色を見れるように、今まで支えてくださった周りの方への感謝をしながら活動をしていきます。応援よろしくお願いします。

◆ ◆ ◆

◾️RANJU コメント

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。夢だったメジャーデビューを素敵な環境や支えてくださった皆様のお陰で、このメンバーと叶えられたこと、本当にありがたく思います。周りの方への感謝や今の気持ちを忘れず、グループ活動と役者、どちらも全力で取り組むので、応援よろしくお願いいたします。

◆ ◆ ◆

◾️KOO コメント

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。KOOです。素敵な仲間と、周りの方々、そして支えてくださるファンの皆様に囲まれてデビューできる事、本当に感謝です。いつまでも変わらずみんなで大きな空を飛び続けられるような存在で居たいと思ってますので、これからも応援をよろしくお願いします。

◆ ◆ ◆

◾️SHOU コメント

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。ここまで来られたのは、支えてくれた皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。今がゴールだと思わずに、ここからが本当のスタートだと思って、全力で走り抜けていきます。そして、今まで誰も見たことの無いような景色をみんなで掴みに行きましょう。これからも変わらぬ応援をよろしくお願いします。

◆ ◆ ◆

◾️RION コメント

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。僕にとって大切な歌を続けることができてとても幸せです。ここまで来ることができたのはどんな時でも支えてくださったみなさんのおかげです。みなさんに感謝しながら一歩一歩踏み締めて進んでいきます。一緒に素敵な思い出を作りましょう。応援よろしくお願いいたします。

◆ ◆ ◆

◾️デビューシングル「Vida mia」

2026年5月5日（火）リリース 価格：\1,200（税込） 品番：QYCL-10044 ▼収録曲

1.Vida mia

2.All good!!

3.アマカラブ

4.Vida mia (instrumental)

5.All good!! (instrumental)

6.アマカラブ (instrumental) ◆リリースイベント情報

3月20日（金）15:00 東京都 立川タクロス2F タクロス広場

3月21日（土）17:30 東京都 幕張豊砂駅前 とよすなうみかぜ広場

3月22日（日）19:30 東京都 タワーレコード渋谷店9F イベントスペース

3月28日（土）時間未定 東京都 都内某所

3月29日（日）12:00 東京都 汐留シオサイト地下歩道 特設ステージ

And more…