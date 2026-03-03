「ニュース7」のリポーターを務め、昨年「週刊文春」に“略奪不倫”と報じられたNHKの畠山衣美（えみ）アナに異動が内示されたという。4月からは金沢放送局で勤務することになる。

やむをえない“降板”

畠山アナは2015年入局。昨年4月、NHKの看板番組「ニュース7」のリポーターに抜擢され、金・土・日・祝日に出演していたが、ほどなく事実上の降板となった。

文春が「『NHKニュース7』畠山衣美アナが溺れた略奪不倫《夫を奪われた身重の妻は「許せない」と――》」と報じたのは2025年4月だから、それから1年近くになる。不祥事には素早く対応するイメージが強いNHKとしては随分時間がかかったように思えるが、NHK関係者は言う。

「NHKとしても人気と実力のある彼女を大事にしたかったのです。ただ、文春の報道には、不倫相手であるNHKの2歳年下既婚ディレクターとディズニーランドでのデートや北海道を仲良く旅行する場面の顔が何点も掲載されましたからね。しかもディレクターの妻は身重だったということで、『ニュース7』の“降板”はやむを得ませんでした」

心の傷

「畠山アナは、いずれはメインを張るであろうアナウンサーとして期待されていました。報道後には両者に聞き取りが行われたのですが、彼女は相手のディレクターを独身と信じて交際したと証言した。これに対して相手のディレクターも彼女を騙していたことを認め、責任はほぼ男の側にあることがわかった。だからアナウンス室も彼女を復帰させてあげたいという思いを持っていました。この1年、彼女を選挙特番に備えて資料を集める裏方として手伝わせたり、ラジオでニュースを読ませるなどして“リハビリ”させてきたのもその表れです」

デイリー新潮は昨年8月21日配信の「略奪不倫報道で消えた『NHK女子アナ』実は“被害者”だった？ 『離婚したと聞かされ、それを信じていた』」で、詳細を報じている。

“略奪不倫”どころか、むしろ被害者ともいえる彼女がなぜ異動しなければならないのだろう。

「“略奪不倫”と報じられては視聴者からの印象が心配ですからね。また彼女の心の傷も小さくなかった。そこで上層部は、彼女に一旦東京を離れてもらい、金沢でやり直してもらおうと判断したと見られています」

畠山アナのXが昨年4月以降、更新されていないのも無理はない。

震災をきっかけにアナウンサーに

「金沢放送局では夕方6時のローカルニュースを担当するようで、他の地域ではほとんど目にすることもなくなるかもしれません」

異色のNHKアナだっただけに残念だ。

「元々、彼女はアナウンサーではなく、営業担当としてNHKに入局しました。初任地は新潟放送局でしたが、16年の熊本地震をきっかけに報道を志したそうです。新潟から熊本放送局に移った頃からアナウンサーとして働き始め、大阪放送局を経て、23年4月に東京にやってきました。東京では『ニュースウオッチ9』のフィールドキャスターを皮切りに、昨年4月から『ニュース7』に抜擢。文字通りトントン拍子と言って良かった」

今回の異動は左遷に当たるのだろうか。

「金沢放送局は北陸3県の中でトップの位置づけですし、現場には『ニュースウオッチ9』の元スタッフもいるそうですから、彼女にとっても居心地は決して悪くはないと思います。時間をおいて東京に戻ってこられるようにとの配慮かもしれません」

ちなみに畠山アナは24年1月に放送された「NHKスペシャル」の“能登半島地震”でキャスターも務めていた。

「今後も能登半島からの報道は続くでしょうし、その際には彼女も現地から様子を報じることになるかもしれません」

