東日本大震災の発生から15年。NHK『うたコン』で、ゆずが震災伝承ソング「幾重」を初パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

東日本大震災の発生から15年。3月10日放送のNHK『うたコン』は、被災地に思いを寄せ、未来への希望を込めた楽曲を特集する。

■曲順

「笑ったり転んだり」ハンバート ハンバート

「雨のち晴レルヤ」ゆず

「北国の春」千昌夫

「人生一路」天童よしみ

「あすという日が」秋川雅史・夏川りみ

「上を向いて歩こう」秋川雅史・櫻坂46・千昌夫・天童よしみ・夏川りみ・新浜レオン

「幾重」ゆず

「言い訳ナイナー」新浜レオン ダンス：櫻坂46

「旅路」天童よしみ

「The growing up train」櫻坂46

■ハンバート ハンバートによる朝ドラ『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」のパフォーマンスも

まずは、連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌で、幅広い世代から人気を集めるハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」を、『ばけばけ』の舞台となった島根県松江市での公演の模様から特別に放送。

さらに、同じく連続テレビ小説『ごちそうさん』の主題歌で、今もエールソングの名曲として愛される「雨のち晴レルヤ」をゆずが披露。

そして、放送翌日は東日本大震災の発生から15年。被災地への思いを胸に、千昌夫は「北国の春」、天童よしみは「人生一路」、秋川雅史と夏川りみは「あすという日が」、さらに「上を向いて歩こう」を若者たちの合唱と共に披露する。

ゆずは、2025年秋にNHK仙台放送局から「東日本大震災の経験を未来へつないでほしい」というオファーを受けて作った震災伝承ソング「幾重」を初パフォーマンス。

この他、櫻坂46、天童よしみ、新浜レオンの最新曲も。

■番組情報

NHK総合『うたコン』―震災15年 明日へ届ける歌―

03/10（火）19:57～20:42

※NHKONEにてインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHK大阪ホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：秋川雅史、櫻坂46、千昌夫、天童よしみ、夏川りみ、新浜レオン、ゆず

VTR出演: ハンバート ハンバート、高石あかり（高は、はしごだかが正式表記）、トミー・バストウ

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/