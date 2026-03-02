Image: Apple

iPad買い替え組のみなさん、お待たせ。

本日からApple（アップル）が、3夜連続新製品発表（でも発表会なし）ということでウォッチしていたのですが、出ましたね。M4チップ搭載のiPad Air。

Image: Apple

搭載チップがM3からM4に。メモリは8GBから12GBにアップ。そしてWi-Fi 7に対応したというのが、主なアップデートとなります。細かいところですが、重量が、Wi-Fiモデルが464gと前モデルより4gアップ、Wi-Fi＋Cellularモデルが465gで5gアップとなっています。

Image: Apple

ディスプレイサイズは11インチと13インチの2種類。それぞれWi-FiモデルとWi-Fi＋Cellularモデルがあります。

価格はWi-Fiモデルが9万8800円（128GB）から、Wi-Fi＋Cellularモデルが12万4800円（128GB）からとなっています。

正直、M3モデルから劇的にアップグレードしたって感じはしませんが、M1モデルやそれ以前のモデルを使っている人にとっては、大幅スペックアップとなりますね。

発売は3月11日から。3月4日23時15分から予約開始です。

Source: Apple