キム・ヘソンが才木を絶賛…米国でも「十分に通用する」

■阪神 3ー3 韓国（2日・京セラドーム）

WBC韓国代表のキム・ヘソン内野手（ドジャース）は2日、阪神との強化試合（京セラドーム）で3打数無安打3三振、1四球に終わった。試合後、対戦した阪神・才木浩人投手を絶賛。「フォークの落差も大きく、非常に素晴らしい投手だなと感じました」と振り返った。

才木は昨季12勝、防御率1.55をマークし、最優秀防御率のタイトルに輝いた。対戦したキムは「どう見たかというより、少し戸惑いました。ボールが本当に良かった。フォークの落差も大きく、非常に素晴らしい投手だなと感じました」と語った。

キムは2024年オフにドジャースと3年総額1250万ドル（約19億6000万円）で契約を結び、念願のメジャーリーガーに。才木についても「軽々しくは言えないが、間違いなく素晴らしい投手だということはわかります。素晴らしいボールを持っているので、一生懸命頑張れば、（メジャーでも）十分に通用するのではないでしょうか。本当に良い投手です」と絶賛した。

韓国は7日に日本と1次ラウンドで対戦する。この日3三振に終わり「これからもしっかり練習して、うまく対応して打てるように準備するしかないですね」と意気込んだ。（Full-Count編集部）