2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー
提供期間：2026年3月9日〜2026年5月10日
販売店舗：東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」
ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」
明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。
そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場。
今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます！
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット
価格：8,000円
提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテルサンドウィッチ＆オードヴル
・ホワイトアスパラガスのムース
・じゃことイカのマリネ セミドライトマトと玉葱のエテュヴェ
・ツナとスモークサーモンのトルティーヤロール
・鴨肉とオレンジクリームのカナッペ
・筍と小海老のカクテル
・キウイとクランベリーのタルトレット イベリコチョリソーのアクセント
・蕪とオルツォのコンソメスープスコーン＆ブレッド
・オリジナルプレーンスコーン
・ピスタチオブレッドパスタ
・ウニとツブ貝のクリームニョッキデザート
・レモンのシブーストとガトーウィークエンド ブルーソルトアイスのロリポップコーヒー または 紅茶
・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ（スペシャルセット限定）」よりお申し込みください。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は120分となります。
オシャレなスタンドで提供される、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット。
アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢に楽しめます。
オードブルのプレートには「ホワイトアスパラガスのムース」や「ツナとスモークサーモンのトルティーヤロール」、「キウイとクランベリーのタルトレット イベリコチョリソーのアクセント」などが上品に盛り付けられています。
そしてデザートプレートには「ヴァネロペ」の姿も☆
キュートなロリポップのかたちをしたスウィーツは、ブルーソルトアイスになっていてさっぱりといただけます。
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル
「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供されるスペシャルドリンクは2種類。
〜チアフルキャンディフィズ〜（画像左）メロンソーダベース、ブルーシロップ、ソーダ、ストロベリーアイス、ホイップクリーム、チョコレート、チェリー、カラーシュガー
「チアフルキャンディフィズ」は、メロンソーダがベースのポップでカラフルなドリンク。
ストロベリーアイスやホイップクリームもトッピングされています！
また、キャンディーモチーフのチョコレートやチェリー、カラフルシュガーがアクセントになっていて写真映えもバッチリ◎
〜プレイフルベリー〜（画像右）ミルク、ストロベリーシロップ、キャラメルシロップ、カシスソース、コーヒーゼリー、マスカルポーネホイップクリーム、ドーナツ、チェリー、カラーシュガー
「プレイフルベリー」は、ミルクがベースのまろやかでコクのあるドリンク。
中には、つるんとした食感が楽しいコーヒーゼリーも入っています☆
それから、たっぷりとデコレーションされたマスカルポーネホイップクリームもインパクト抜群！
クリームの横には小さなドーナツも添えられています。
イベントの世界観をキュートに表現したカラフルなアフタヌーンティーにスペシャルドリンク。
東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆
