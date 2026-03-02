2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2026年3月9日〜2026年5月10日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」

明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。

そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場。

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます！

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット

© Disney

価格：8,000円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

サンドウィッチ＆オードヴル・ホワイトアスパラガスのムース・じゃことイカのマリネ セミドライトマトと玉葱のエテュヴェ・ツナとスモークサーモンのトルティーヤロール・鴨肉とオレンジクリームのカナッペ・筍と小海老のカクテル・キウイとクランベリーのタルトレット イベリコチョリソーのアクセント・蕪とオルツォのコンソメスープスコーン＆ブレッド・オリジナルプレーンスコーン・ピスタチオブレッドパスタ・ウニとツブ貝のクリームニョッキデザート・レモンのシブーストとガトーウィークエンド ブルーソルトアイスのロリポップコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ（スペシャルセット限定）」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は120分となります。

オシャレなスタンドで提供される、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット。

アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢に楽しめます。

オードブルのプレートには「ホワイトアスパラガスのムース」や「ツナとスモークサーモンのトルティーヤロール」、「キウイとクランベリーのタルトレット イベリコチョリソーのアクセント」などが上品に盛り付けられています。

そしてデザートプレートには「ヴァネロペ」の姿も☆

キュートなロリポップのかたちをしたスウィーツは、ブルーソルトアイスになっていてさっぱりといただけます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供されるスペシャルドリンクは2種類。

〜チアフルキャンディフィズ〜（画像左）メロンソーダベース、ブルーシロップ、ソーダ、ストロベリーアイス、ホイップクリーム、チョコレート、チェリー、カラーシュガー

「チアフルキャンディフィズ」は、メロンソーダがベースのポップでカラフルなドリンク。

ストロベリーアイスやホイップクリームもトッピングされています！

また、キャンディーモチーフのチョコレートやチェリー、カラフルシュガーがアクセントになっていて写真映えもバッチリ◎

〜プレイフルベリー〜（画像右）ミルク、ストロベリーシロップ、キャラメルシロップ、カシスソース、コーヒーゼリー、マスカルポーネホイップクリーム、ドーナツ、チェリー、カラーシュガー

「プレイフルベリー」は、ミルクがベースのまろやかでコクのあるドリンク。

中には、つるんとした食感が楽しいコーヒーゼリーも入っています☆

それから、たっぷりとデコレーションされたマスカルポーネホイップクリームもインパクト抜群！

クリームの横には小さなドーナツも添えられています。

イベントの世界観をキュートに表現したカラフルなアフタヌーンティーにスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

