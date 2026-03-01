元「ミニスカポリス」で知られるタレントの大原かおりさん（50）が2026年2月20日、自身のインスタグラムを更新。タレントのさとう珠緒さん（53）との2ショットを披露した。

「珠緒ちゃんからは、とってもステキなプレゼント」

大原さんは、「2月17日に、無事に50歳の誕生日を迎えました〜」と報告し、「そんな記念すべき日に、仲良しお友達のさとう珠緒ちゃん」と番組で共演したことを明かし、誕生日を祝ってもらったという。

大原さんは、「珠緒ちゃんからは、とってもステキなプレゼントまで...」といい、「優しさが五臓六腑に染み渡りました（←年齢出るw）」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真で大原さんは、黒いニットとミニスカートを着用。さとう珠緒さんはモノトーンのワンピースを着て、2人ともポーズをとって笑顔をみせていた。

この投稿には、「いつまでも若々しくて素敵」「全然50歳に見えない若さ」「50歳とは思えない美しさとパワフルさ」「美しすぎるお姉様」「いつまでもスタイルも良く綺麗」といったコメントが寄せられていた。