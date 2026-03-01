〈「なんであんな奴が出てるんだ！」中山美穂のモノマネでクレーム殺到…「今でいう炎上商法」伝説の女芸人・しのざき美知（57）が語る『ものまね王座決定戦』舞台裏〉から続く

『笑っていいとも！』の素人参加コーナーで特異な存在感を放って注目され、『ものまね王座決定戦』でのハイテンションなものまねで人気を確固たるものにした、伝説の女性お笑い芸人・しのざき美知（57歳、2018年に「しのざき見兆」に改名）。

【衝撃画像】今とはまるで別人…タモリに「珍獣」と呼ばれ、大きなホクロがトレードマークだった“女芸人時代”を写真で見る

タモリ、ビートたけし、志村けんに“愛され”、「ものまね女四天王」や「ものまねお笑い四天王」のひとりに数えられたものの、25歳で結婚・引退した。

2017年に芸能界へ復帰し、すみよしななみ（住吉奈々美）とのユニット「ブギ子とウギ子」で活動する彼女に、電撃引退した理由、半身不随となった母親の介護、芸能界へ戻ることになった経緯などについて、話を聞いた。（全4回の4回目／1回目から読む）



しのざき美知さん。現在は「しのざき見兆」として活動している ©橋本篤／文藝春秋

◆◆◆

「“女芸人は結婚できない”みたいなイメージを打ち破りたかった」

――結婚を機に、25歳で引退。売れっ子だったのに、引退することに迷いは。

しのざき美知（以下、しのざき） 自分の中で、結婚と引退は「しのざき美知物語」の区切りとして、絶対に必要なことだと思っていました。“女芸人は結婚できない”みたいなイメージを打ち破りたかったんです。

「女らしさに縛られなくても、自分の人生を謳歌していれば、価値観の合うパートナーと出会えるんだよ。結婚がすべてじゃないけれど」っていうメッセージを伝えたかった。だから、25歳で結婚しようって、ずっと前から決めていました。

――パートナーとはどんな出会いだったのでしょうか。オフィス北野の方とのことでしたが。

しのざき 『ビートたけしのお笑いウルトラクイズ！！』の現場で出会いました。オフィス北野のマネージャーをしていたんです。

「何が欲しいんだ？ シャネルスーツか？」プロデューサーには土下座されて引き止められた

――周囲の方々は引退に驚いたでしょうね。

しのざき 大変でした。『ものまね王座決定戦』のプロデューサーさんには、土下座されて引き止められました。「おまえの代わりはいないんだよ」って。それで「何が欲しいんだ？ シャネルスーツか？」って言われました（笑）。「シャネルスーツ、私が入るサイズなんてないんだけどな」って思いましたけど。

――「今辞めたら、もう戻れない」みたいな考えも頭をよぎらず？

しのざき なかったですね。自分の中では完全に区切りがついていましたから。

『笑ってはいけない』シリーズへの出演を断り続けた理由

――結婚、出産を経て専業主婦となってからは、芸能界がどう見えましたか。

しのざき まったく別の世界という感じでしたね。でも、家族でテレビを見ながら、娘には芸能界ですごく良くしていただいた話をずっとしていました。だから、娘も芸能界に悪いイメージはないですね。

かといって「戻りたいな」とも、全く思わなかったですし。『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』から『笑ってはいけない』シリーズへのオファーを何年か続けていただいていたんですけど、お断りしていました。

――出産から間もなく、お母様が脳梗塞で倒れてしまったそうですね。

しのざき 娘がまだ1歳の時だったので、ただただ「これからどうしよう」と。母は50代後半で倒れて、半身不随になってしまったんです。今は脳梗塞の兆候がどんなものか広まっていますけど、当時はまだ浸透していなかったのもあって、脳梗塞だとは気付かなくて。

自転車に乗っていたら壁にぶつかって、ケガをしたんですよ。その時点で、手足とかが痺れてたりしてたんでしょうね。それで整形外科で診てもらったりしているうちに倒れてしまって、半身不随に。今はシャキッとはしているんですけど、自分では10メートルくらいしか歩けなくて。

介護中は、親が亡くなった後に自分の人生があると思えなくなる

――介護と育児が重なると、心が折れますよね。

しのざき 辛かったのは、自分の時間が全くなくなったことですね。「母が喜ぶことは何だろう」って、それだけを考えるようになって。そうなると自分のことが考えられなくなって、自分で自分の存在価値を低くしちゃうんですよ。

――悲観的な感情になってしまったんですね。

しのざき 介護経験者の方から「もう、自分の人生は終わった」と言われたことがあって。介護をしている最中は、親が亡くなった後に自分の人生があるなんて思えなくなるんです。

「あんたがやったらいいんじゃない」芸能界復帰を考えた“きっかけ”

――芸能界への復帰を考えたきっかけは。

しのざき すみよしさんが連絡をくれたんです。ちょうど私が介護で追い込まれていた時に。

すみよしななみ（以下、すみよし） 私は吉本で芸人をやっていて、その後に構成作家になったんですけど、彼女も当時は吉本に在籍していて、仲良くなったんですよ。ロケバスで一緒になった時、私も彼女も笠置シヅ子が大好きっていう話になって意気投合して、そこから仲良しで。で、何とかして彼女を引っ張り出そうって思いがずっとあったんです。

そうしたら、彼女から「私たち世代が楽しめるコンサートを企画してくれない？ やるんだったら、絶対にチケット買うから」って言われて、「これはチャンスだ」と。「あんたがやったらいいんじゃない」って言ったんです。

しのざき それがきっかけですね。私のように介護で自分のことを忘れてしまっている人たちが、少しでも自分の時間を取り戻せて、次の日からまた笑顔になれるような、そんなことができたらいいなって。

――2017年、おふたりのユニットを結成。何度かユニット名を変えて、現在は「ブギ子とウギ子」に。YouTubeやTikTokでの配信をメインにしているのですか？

すみよし 活動が本格化した頃に、コロナ禍になってしまって。会うこともできなくなったんです。だから、配信とかYouTubeとか、そういう場しかありませんでした。

しのざき でも、私たちはテレビに寄せた発信をしているんです。「そこは絶対ブレないでおこうね」って固く誓い合っていて。私たちはTikTokやYouTubeで配信するんじゃなくて、テレビでも使える材料を並べているんです。企画とかロケ場所とか、すべてテレビ的な視点で考えてます。

「大好き！」「戻ってきてくれてたんですね」芸能界復帰後の反響

――ユニットで活動し出して、「アッ！ しのざきか？！」となったのでは。

すみよし 最初の頃は、誰も気づきませんでしたね。しのざき美知だと。痩せてたし、ホクロもなかったし。

しのざき でも、知っていただいた方からは、もうすごい歓喜の連絡が来ました。「帰ってきた！」「大好き！」「戻ってきてくれてたんですね」って。ありがたいですよ。

――ご家族は復帰に対して応援を？

しのざき 主人は何も言わないです。私がどんな格好をしていようが、何をしようが、そのまんまの私を愛でてくれる人なので。

「芸能界もお笑いの世界も、女性がのびのび活躍しやすくなった」

――容姿いじりも戻ってくる危惧は。

しのざき それはなかったですね。私の目的が変わったので。以前は容姿で叩かれる人の盾になるって気持ちでやっていましたけど、今は私の姿を見てもらうことで、介護などで大変な思いをしている同世代の女性たちを元気にしたいので。

本気で子育てして、本気で介護して、それをやったからこそ今のこの姿があって、喜びがあるんだなって。同じように苦労されている方たちの気持ちがわかるようになりました。

芸能界もお笑いの世界も、女性がのびのび活躍しやすくなっていて、良くなったと思いますしね。

すみよし かつては容姿が笑いの材料になったけど、今は思想や言葉、経験を武器にしている女性芸人、タレントが頭角を現すようになったと感じます。だからこそ、「ブス芸人」というレッテルを乗り越えた、しのざきの本来の姿が今の時代に求められていると思うんです。

テーマは「青春オカワリもう一杯」

――芸能の世界にいる目的が変わったとのことですが、ネタも変わりましたか。

しのざき 大好きな笠置シヅ子さんが、戦後の頑張る女性を歌で応援したように、私たちも現代の女性にパワフルな歌声を届けたいと思って、「ブギ子とウギ子」という名前にしたんです。

――しのざき美知の頃はギラギラしていたところがありましたけど、しのざき見兆となった現在はキラキラしていますね。

しのざき 私たち「ブギ子とウギ子」が掲げているテーマのひとつが、「青春オカワリもう一杯」なんです。「人生、何度でもスタートできるんだよ」っていうことを、私たちの姿を通して伝えたいですね。

離婚や親の介護とかいろいろあっても、それは終わりじゃなくてスタートなんです。そこから、どう生きるか。50歳からがゼロスタートなんじゃないかなって。「ブギ子とウギ子」の挑戦する生き方を見て、「ああ、私もなんかできそう」ってなってくれたら、ここまでやってきた甲斐があるなって感じですね。

撮影＝橋本篤／文藝春秋

（平田 裕介）