この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメ系YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ呪術廻戦】完全攻略！コラボフード6品爆食レビュー【ユニバクールジャパン2026】」と題した動画を公開。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で開催されている『呪術廻戦』コラボの限定フード6品を実食し、その再現度と味のクオリティを詳細にレビューした。



動画では、まず「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」でのメニューを紹介。「呪術高専のグレープフルーツ・レモネード」は、甘酸っぱさと強めの炭酸による爽快感を評価しつつ、上に乗ったマシュマロで校章が表現されている点に触れた。続いてメインの「呪術高専1年ズのサンドウィッチセット」が登場。セットの「カゲを落としたじゃがいもスープ」は、本来であれば黒い生姜オイルでキャラクターの術式が表現されているはずだが、提供時にオイルがかかっていないハプニングが発生。交換後に改めて実食し、生姜の香りが食欲をそそり、味が引き締まる点を高く評価した。



注目のスイーツとして紹介されたのは、2人の特級呪術師をイメージしたムースだ。「五条悟のムース」は、ヨーグルトベースでありながら「意外なチーズ感が決め手」となり、濃厚でリッチな味わいだと絶賛。「夏油傑のムース」については、中に入ったオレンジソースに果皮が含まれており、本格的な苦味を感じると指摘。「子供様向けではなく大人向けのビタースイーツ」と表現し、チョコレートの濃厚さとオレンジの酸味・苦味のバランスを称賛した。



また、食べ歩きフードとして「黒閃！チキンピザブレッド」もレビュー。黒いパンと赤いソースで技を表現した見た目のインパクトに加え、柔らかいチキンと香ばしいチーズ、ガーリックのパンチが効いたボリューム満点の一品だと語った。



視覚的な楽しみだけでなく、素材の味や食感の組み合わせにもこだわりが見られた今回のコラボフード。作品の世界観を忠実に再現しつつ、グルメとしても満足度の高いメニューは、ファンならずとも試す価値がありそうだ。