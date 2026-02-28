◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 中日3ー7侍ジャパン（2026年2月28日 バンテリンD）

中日の井上一樹監督（54）が侍ジャパンとの壮行試合2戦を終えて井端監督にエールを送った。

試合は先発の大野が牧、森下に一発を浴びるなど投手陣は7失点。打線は辻本のホームランテスラへのソロ、細川の本塁打などで3得点だった。

井上監督は2試合を戦った侍ジャパンの印象について「野球はどこまでいってもバッテリー。菊池投手とか山本投手とか他のピッチャーもいろいろいる中で、注目されるのはどちらかと言えばバッター陣。大谷君だったり、吉田君、鈴木誠也とか。そういう打者がすごく注目を浴びるかもしれないけどメジャー組の投手陣が加わるとそう簡単に日本も負けへんわなって感じるし」とバッテリーがカギを握ると分析した。

試合前には井端監督と話し込む場面もあり井上監督は「今日いろいろ話したけども、道は楽ではないけども、国民は期待してるわけで。重圧も相当なものだと思うけど、そういう選手を抱えてやるっていう戦いにこちら側としてはエールを送るしかないんで。まあ負けんなよと。頑張って欲しいなって、さらに思いました」と世界一を目指す指揮官の背中を押した。