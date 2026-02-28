2月にアイドルグループ「Sophià la Mode」のメンバーとして再始動した南みゆかが、2年ぶりの写真集「à la mode（アラモード）」（小学館）を4月10日に発売する。



【写真】表情もたまらない のぞかせた現役アイドル最強ボディの片りん

撮影の舞台はバリ島。高級ホテルで白のビスチェスタイルの優雅な姿で現れたかと思えば、ニット素材のカラフルなビキニにホットパンツを合わせたコーデで太陽が降りそそぐビーチに降臨。波打ち際でビキニ姿のまま乗馬を楽しむ姿など、「現役アイドル最強ボディ」と呼ばれる圧倒的存在感を南の島で見せつけている。



また、ココナッツジュースを味わう街中でのショットのほか、夜のベッドではセクシーな赤のランジェリーで妖艶な表情ものぞかせている。さらに、白の長袖カットソー越しにバストトップの存在感があらわになる限界表現にも挑戦。フラワーバスの入浴シーンやシャワーに濡れてボディーが透ける姿など、B90、W59、H92のキュートでヘルシーなボディを存分に披露している。



南は「20歳という節目を迎えた今作は、これまで以上に大胆で攻めたショットが詰まった一冊になりました。正直、これまでの撮影の中で一番ドキドキして、緊張もしました。でもその分、ここでしか見られない、今だからこそ見せられる南みゆかをしっかりと収めることができたと思っています。たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです。ぜひ、楽しみにしていてください」とコメント。



また、X(旧ツイッター)では「発売日は4月10日です 今までのグラビア史上、最上級に大人みゆかがたっぷりのってます♡ たくさんの方に見てもらえますように」と思いをつづり、ビキニショットを投稿している。



南は2005年生まれ、三重県出身。21年にアイドルグループ「OS☆K」のメンバーとして活動を開始。同年11月にグラビアデビューを果たし、漫画誌・週刊誌の表紙を全国で計18回飾る。23年より活動していた選抜ユニット「O2」を 25年11月に卒業し、2月6日に新グループ「Sophià la Mode」の一員としてデビューした。24年7月に発売したファースト写真集「南風」は即日重版のヒットを記録している。



（よろず～ニュース編集部）