2月28日、俳優・竹内涼真と、女優・土居志央梨の熱愛を、本誌「SmartFLASH」が報じた。昨年12月にNetflixにて配信された映画『10DANCE』にて、ラテンダンスのペアを熱演した2人の交際に、驚きが集まっている。

「映画『10DANCE』は、社交ダンス競技をテーマにした作品で、配信初週にはNetflix週間グローバルTOP10で4位にランクインし、世界的な話題作品となりました。社交ダンス競技がテーマで、竹内さんと土居さんは、ラテンダンスのペアとして登場しています。

土居さん演じる田嶋アキは、竹内さん演じる鈴木信也とは長年のダンスパートナーで、過去には付き合っていたこともある、よき理解者という設定です。竹内さん、土居さんの2人は、数カ月にわたる過酷なダンスレッスンを乗り越え、作中ではパワフルかつキレのあるラテンダンスを披露しており、その完成度の高さも話題を集めました」（芸能担当記者）

そんな2人の間に、恋愛感情が芽生えたのは、ごく自然なことだったのかもしれない。2月初旬、竹内の自宅マンションを土居が訪れる姿を、本誌は目撃。エントランスまで迎えに来た竹内が、土居と親しげに会話を交わした後、覆いかぶさるような形でハグをする姿もあった。2人の関係について、ある映像関係者は「2人はお付き合いされており、竹内さんの妹さんや弟さんとも交流するいわば“家族公認”の関係だそうです」と明かしている。

土居といえば、3歳の頃から16年間クラシックバレエを続け、プロを目指していたが、「もっと広い世界を見てみたい」と大学へ進学。在学中から映画や舞台で活躍し始め、2015年、大学卒業とともに事務所へ所属し、本格的に女優としての活動を始めたという。

「演技力の高さが評価され、2020年には朝ドラ『おちょやん』で、ヒロインの奉公先の先輩役として出演。この出演をきっかけに、2024年朝ドラの『虎に翼』にて、ヒロイン・伊藤沙莉さんとともに法律を学ぶ同級生・山田よね役に抜擢されました。

過酷な家庭環境からはいあがってきたよねは、常に男装で、強い正義感を持つキャラクターです。不器用ながら、奥には優しさも見える魅力的なキャラクターで、視聴者からは“よねさん”と親しまれる、作中屈指の人気キャラとなりました。以降、ドラマや舞台に多数出演し、躍進が続いています」（芸能担当記者）

そんな土居との共演を経て、竹内も多くの刺激をもらったようだ。『10DANCE』配信記念イベントにて、「土居さんは、まず僕より強いんです。メンタルも体も」と熱弁。続けて、土居への感謝とリスペクトをこう語った。

「本当に感謝しているのは、僕が練習で何回も心が折れかけて逃げ出しそうになったときに、彼女が『大丈夫できる』と盛り上げてくれて、『かっこいい』と言い続けてくれたのは、すごく僕としてもモチベーションを切らさずに前に進めました」

また、「僕よりご飯を食べる」と笑いながら話す場面もあり、信頼関係と仲の良さがうかがえる。

実際、撮影現場で大作の主演として精神的に追い詰められる様子もあった竹内に、1歳年上の土居が「もっと楽しんでやらないと」と声を掛けて勇気づける場面なども見られたという。

「竹内さんはもともとフェミニンなお嬢様よりボーイッシュなサバサバしてる人が好きなんです。土居さんはスタジオの全部に目を配っていて、雰囲気づくりを大切にしており、そういったところにも惹かれたのだと思います」（映像関係者）

熱愛報道をうけてのことだろうか。28日現在、竹内のInstagramのアイコンは、『10DANCE』で土居をハグするシーンのショットになっていた。2人の関係性の行く末に、多くの注目が集まっている。