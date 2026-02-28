ダンス＆ボーカルグループ・MAXのLINAが2月27日、自身のインスタグラムを更新し、バースデーイベントを開催したことを報告した。LINAは2月26日に49歳の誕生日を迎えた。



【写真】ちゃんと正装！ダンスをしながら“新郎・新婦”入場

ウエディングドレスをイメージしたロングドレス姿の画像を掲載。「THE QUEEN IS BORN IN FEBRUARY♡Birthday Partyに参加していただいた皆さん ありがとうございました」と感謝を伝えた。「初めてのファンの皆さんと過ごすお誕生日会 とっても華やかで賑やかな誕生日を迎えることが出来ましたー」と初のバースデーイベントを喜んだ。



新郎役を務めた後輩DA PUMPのTOMO(45)とともに踊りながら入場する動画も掲載。「今回のテーマは『Weddig』自分で企画演出したにもかかわらず 想像以上に感動しちって 泣きべそりっちゃんが発令してしまいましたが すぐさまファンの皆んなが温かい空気に変えてくれて 沢山の笑と涙と愛で私を包みこんでくれました」と現場の様子を伝えた。「リアルウェディングを味わった気分です!笑」とガチで感動した思いも明かした。



乾杯のあいさつや、MAXメンバーによる新婦友人代表スピーチもあったという。「ファンの皆さんの優しさと友人たちの優しさで40代ラストイヤーが忘れられないほどの想い出を作ってくれて感謝です!これからも沢山の幸せを皆さんに届けられるように頑張りますので 末永くよろしくお願いします!」とあらためて感謝した。



（よろず～ニュース編集部）