中日との強化試合前に名前を呼ばれグラウンドへ登場

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合の試合前に見せたある“仕草”がファンの間で話題を呼んでいる。国歌斉唱の際に目を拭うような場面があり、「涙流してる？ 」「心揺さぶられた」などと反響が寄せられた。

この日、大谷は試合には出場しなかったものの、試合前には名前を呼ばれてグラウンドに登場した。球場から大きな歓声が湧き起こる中、国歌斉唱のために整列。その際、感極まったような表情を浮かべ、指で目の下あたりをスッと拭うような仕草を見せた。

ただ汗を拭っただけなのかもしれないが、日本を背負って戦う責任や、久しぶりの日本でのプレーなど、様々な思いが交錯していたようにも見える場面だった。真相は定かではないものの、スーパースターが見せたふとした瞬間の表情は、見る者の胸を打った。

SNS上のファンもこのシーンにすぐに注目した。「感動が止まらない」「もし大谷翔平が涙ならグッときますね」「大谷翔平の表情見て心揺さぶられた」「大谷翔平、涙流してる？ 」といったコメントが次々と上がり、心を動かされるファンが続出していた。いよいよ幕を開ける本大会を前に、ファンの熱気と感動もすでに最高潮へと向かっているようだ。（Full-Count編集部）