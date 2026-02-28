JRE BANK新規入会で総額7000円相当＆4割引券、攻略法を徹底解説
ポイ活投資チャンネルが「JRE BANK 新規入会キャンペーン SUICAペンギン スペシャルプレゼント、総額7,000円＋4割引券」と題した動画を公開した。
動画では、2月13日から開始されたJRE BANKの新規入会キャンペーンの詳細と、常設特典を効率よく獲得するための攻略法が解説されている。まず新規入会キャンペーンについて、口座紹介プログラムを利用することで1,100ポイントに加え、Suicaのペンギンオリジナルグッズや4割引券がプレゼントされると説明。これに口座開設キャンペーンなどを組み合わせることで、総額7,000円相当の特典が得られるという。
動画の核心部分は、常設特典である「優待割引券（4割引）」の価値に関する解説だ。この割引券はJR東日本の営業路線内の運賃・料金が4割引になるものだが、動画内では「ヤフオクで1枚2,400円～3,000円程度で取引されている」という具体的な相場データを提示。関東エリア以外の人にとってもメリットが大きい特典であると強調した。
さらに、これらの特典を獲得するための条件として、資産残高やビューカードの引き落とし設定などが重要になると指摘。特に直近の判定日である6月25日に向けて、「5月5日までにビューカードを利用し、6月4日に引き落としを完了させる」といった具体的なスケジュールを提示し、50万円の資産残高で効率よく特典を得るための手順を指南した。他にも「どこかにビューーン！2,000ポイント割引クーポン」や「モバイルSuicaグリーン券」などの特典も紹介されており、JRE BANKのメリットを余すことなく活用するための知識が詰まった内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。