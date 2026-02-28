全部ほしい。ROPE’ PICNICが韓国発の人気キャラ「エスターバニー リトル」と初コラボ

ジュンが運営する「ROPE’ PICNIC（ロペピクニック）」は「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」の新ブランド「ESTHER BUNNY little（エスターバニー リトル）」とのコラボレーションアイテムを、「ROPE’ PICNIC」店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて発売します。

同アイテムは、「J’aDoRe JUN ONLINE」にて2026年2月20日より先行予約を開始し、2月27日に一部店舗にて販売を開始します（注1）。

■大人もKIDSも楽しめる、とびきりキュートなラインアップ

Z世代を中心に絶大な人気を誇るキャラクター「エスターバニー」の、幼い頃の姿をえがいた新ブランド「エスターバニー リトル」との初のコラボレーション「ESTHER BUNNY Little meets ROPE’ PICNIC（エスターバニーリトル ミーツ ロペピクニック」より、毎日を可愛く彩る全8型を発売します。

カーブした大きな耳が特徴の大人の「エスターバニー」とは違い、「エスターバニー リトル」は、まっすぐに伸びた短い耳や、ふんわりとした柔らかなトーンが魅力です。

同コラボレーションでは、リボンやハートモチーフにオリジナルのチェック柄を取り入れ、「ロペピクニック」らしい上品でフェミニンなエッセンスをプラス。毎日持ち運びたくなる、ふわふわのフェイス型ポーチや、刺繍がポイントのミニタオルなど、日常に取り入れやすいアイテムをラインアップしました。

さらに、推し活にもぴったりな大きめバッグはぬいぐるみ用ポケットをつけ、「エスターバニー リトル」といつでも一緒にいられる遊び心のある仕様。「ロペピクニック」ならではの、親子でも一緒に楽しめる展開となっています。

（注1）一部店舗にて、2月27日の開店と同時に販売開始予定です。

特設サイト：https://www.junonline.jp/news/465524

■ラインアップ

「ESTHER BUNNY Little meets ROPE’ PICNIC」

「フェイスポーチ」

品番：GII36110

価格：3,498円

カラー：ホワイト／ピンク

サイズ：フリー

ふわふわのファー素材を使用した「エスターバニー リトル」のフェイス型ポーチ。特徴的な2つのリボンには、オリジナルのチェック柄をデザインしました。

「ぬいぐるみ」

品番：GII36120

価格：5,489円

カラー：ホワイト／ピンク

サイズ：フリー

同コラボレーションのために特別にデザインした、オリジナルのチェック柄ハートモチーフを抱えた30cmのおすわりぬいぐるみ。

「ハンドタオル」

品番：GII36100

価格：1,320円

カラー：ホワイト／ホワイト系／サックス／ピンク

サイズ：フリー

端にレースを施したガーリーなデザインと、メロウ加工を施したシンプルなタイプのアソート展開です。

「チャーム付きバッグ」

品番：GIX36060

価格：6,490円

カラー：ブラック／シルバー

サイズ：フリー

「ロペピクニック」で人気の洗える合成皮革バッグに、「エスターバニー リトル」のぬいぐるみが入れられるポケットをつけた特別デザイン。A4サイズが入る容量たっぷりなサイズ感で、ポケットにはスマートフォンも収納可能。

【KIDS】「スパンコールトップス」

品番：GRM36050

価格：3,520円

カラー：サックス／ピンク

サイズ：S／M／L

フロントに「エスターバニー リトル」のプリントと色の変わるスパンコール刺繍を施したTシャツ。袖はフリル袖でガーリーな印象に。肌あたりのよい天竺素材で夏まで着られます。

【KIDS】「トラックジャケット」

品番：GRK36000

価格：4,389円

カラー：アイボリー／ライラック

サイズ：S／M／L

スポーティな印象ながらも、肩にチェックのリボンモチーフをデザインし、「ロペピクニック キッズ」らしいガーリーさをプラスしました。

【KIDS】「チェック柄スカート」

品番：GRC36000

価格：4,389円

カラー：ピンク／サックス

サイズ：S／M／L

ベルトループに「エスターバニー リトル」のチャームが付いたプリーツスカート。KIDSも安心のインナーパンツ付きです。

【KIDS】「シューズバッグ」

品番：GRI36000

価格：2,750円

カラー：ピンク／ブルー

サイズ：フリー

ハート柄のキルティング素材を使用したシューズバッグ。フリルとチェックモチーフをあしらい、とびきりキュートなデザインです。

◇ESTHER BUNNY（エスターバニー）について

韓国系アメリカ人であるアーティストEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力。韓国をはじめアジア全域で支持を集めており、日本でもZ世代を中心にファン層が拡大しています。

WEBサイト：https://estherbunny.jp/

X：https://x.com/estherbunny_jp

Instagram：https://www.instagram.com/estherbunny_jp/

