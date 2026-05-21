「これ1つで助かる」子育て中の外出・旅行に役立つ【3COINS】の「3WAYバッグ」

子育て中のお出かけや旅行は、必要なものが増えてバッグ選びに悩みがち。そんなときにおすすめなのが【3COINS（スリーコインズ）】のバッグ。収納力が高いことに加えて、3パターンに形が変えられる設計で、シーンに合わせて使い分けられるのが魅力です。今回は、子連れのお出かけシーンをイメージしながら、1つあると助かる「3WAYバッグ」の魅力を紹介します。

収納力と機能性を兼ね備えたバッグ

【3COINS】「ベビーカー用収納BAG」\1,100（税込）

大容量のメッシュポケットやドリンクホルダーを備え、子どもとの外出に必要なアイテムをまとめて収納しやすいバッグ。中央のスマホポケットは入れたまま操作できる仕様で、手がふさがりがちなシーンで役立ちそう。見た目以上の収納力で、荷物が増えがちな日にも頼りになるはず。

内側は仕切り付きで整理しやすく、必要なものをさっと取り出しやすい印象。ファスナー付きの小物ポケットもあって、貴重品や細かいアイテムの収納にも便利。荷物が混在しがちな子育てシーンでも、ストレスフリーで小物の管理ができそう。