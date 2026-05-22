【夫が家事を手伝うとき】「今夜、久々にどうかな？」と夜の誘いだった！産後3カ月でそんな気になれない妻の悲鳴【作者に聞く】
出産して「妻が急に変わった」「何をしても怒られる」と感じ、どう向き合えばよいかわからず困惑する夫。妻は妊娠してから体調の変化やつわり、睡眠不足がずっと続いている。子どもが誕生して3カ月たってもホルモンバランスは乱れたまま、慣れない「育児」に奮闘。埋まらない妻と夫の溝、すれ違う産後クライシスを描いた、魚田コットンさんの『好きなら良いの？』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■仕事から疲れて帰ったのに、妻は不機嫌
本作は、『家族、辞めてもいいですか？』や『スカートの呪いが解けるまで』を描く漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんが描く産後クライシス漫画。子どもの頃から男性不信だった主人公のユニ。わかりあえるパートナーと結婚し、待望の赤ちゃんが生まれた。産後、3カ月。愚図る子どもをようやく寝かしつけたところに夫が帰宅。夫は子どもに会えてご機嫌でも、せっかく寝たところを起こされた妻は納得がいかない。悪気のない夫の態度にイライラが募る。
■察した夫は部屋を片づけ、妻にお風呂をすすめる
夫は、妻の機嫌がよくないことを察知し、「お風呂にゆっくり入っておいでよ」と言い、散らかっていた部屋を片づけた。お風呂から上がった妻は片づいた部屋を見て、内心「げっ…」と思う。仕事終わりに家事を負担してくれる夫に感謝の気持ちはあるが、夕飯の支度をしていると「今夜、久々にどうかな？」と夜の誘いに「やっぱり…」と思う。そんな気にはなれずのらりくらりはぐらかしたのに、夫は妻の気持ちを無視して体に触れる。労わっているように見えた夫の行動の裏に「やりたい」が透けて見えて一気に冷めていく。
■妻に拒否られた夫が出た行動は…？
今回描かれる産後クライシスでは、常にイライラしている妻だけでなく、「いつも怒られてばかり」「嫌がられるようになった」という傷いた夫の気持ちも丁寧に描かれ、双方どう落としどころを見つけていくのかがポイントとなる。「第1のポイントは、妻が夫を拒否するところですね。ここで読んでくれた方がどう感じたか、さまざまな意見に分かれると思います。その次に、妻が夫のスーツのポケットからあるものを見つけたところです。」触られることすら嫌がる妻の態度に夫が出た行動は…？出産を経て「好き」だけでは解決できなくなる、夫婦の愛情の変化がリアルに描かれる。
「いつも読んでくださり、ありがとうございます！SNS用の漫画は、実験的に描いている側面が大きいです。もしよかったら、『こんな話読みたいな』というものがあれば、教えてくださるとうれしいです！SNS漫画のほかにも書籍を出版していますので、よろしくお願いします！」魚田コットンさんの最新作は、29歳の女性の婚活をテーマにした話題作。容姿、年齢、年収、学歴、家柄…「理想」という名の呪いに憑りつかれ、次第に自分を見失っていく『結婚さえできないわたし 29歳からの婚活地獄 』が発売中だ。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■仕事から疲れて帰ったのに、妻は不機嫌
本作は、『家族、辞めてもいいですか？』や『スカートの呪いが解けるまで』を描く漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんが描く産後クライシス漫画。子どもの頃から男性不信だった主人公のユニ。わかりあえるパートナーと結婚し、待望の赤ちゃんが生まれた。産後、3カ月。愚図る子どもをようやく寝かしつけたところに夫が帰宅。夫は子どもに会えてご機嫌でも、せっかく寝たところを起こされた妻は納得がいかない。悪気のない夫の態度にイライラが募る。
■察した夫は部屋を片づけ、妻にお風呂をすすめる
夫は、妻の機嫌がよくないことを察知し、「お風呂にゆっくり入っておいでよ」と言い、散らかっていた部屋を片づけた。お風呂から上がった妻は片づいた部屋を見て、内心「げっ…」と思う。仕事終わりに家事を負担してくれる夫に感謝の気持ちはあるが、夕飯の支度をしていると「今夜、久々にどうかな？」と夜の誘いに「やっぱり…」と思う。そんな気にはなれずのらりくらりはぐらかしたのに、夫は妻の気持ちを無視して体に触れる。労わっているように見えた夫の行動の裏に「やりたい」が透けて見えて一気に冷めていく。
■妻に拒否られた夫が出た行動は…？
今回描かれる産後クライシスでは、常にイライラしている妻だけでなく、「いつも怒られてばかり」「嫌がられるようになった」という傷いた夫の気持ちも丁寧に描かれ、双方どう落としどころを見つけていくのかがポイントとなる。「第1のポイントは、妻が夫を拒否するところですね。ここで読んでくれた方がどう感じたか、さまざまな意見に分かれると思います。その次に、妻が夫のスーツのポケットからあるものを見つけたところです。」触られることすら嫌がる妻の態度に夫が出た行動は…？出産を経て「好き」だけでは解決できなくなる、夫婦の愛情の変化がリアルに描かれる。
「いつも読んでくださり、ありがとうございます！SNS用の漫画は、実験的に描いている側面が大きいです。もしよかったら、『こんな話読みたいな』というものがあれば、教えてくださるとうれしいです！SNS漫画のほかにも書籍を出版していますので、よろしくお願いします！」魚田コットンさんの最新作は、29歳の女性の婚活をテーマにした話題作。容姿、年齢、年収、学歴、家柄…「理想」という名の呪いに憑りつかれ、次第に自分を見失っていく『結婚さえできないわたし 29歳からの婚活地獄 』が発売中だ。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
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