今回は、夫の話が真っ赤な嘘だったエピソードを紹介します。

夫の職場に行ってみると…

「ある日、夫のカバンの中に空の弁当箱を見つけたんです。夫を問い詰めると、『同僚の女子が作ってきたおかずが入っていた弁当箱だよ』『手作り弁当を押し付けられて迷惑してるんだ……』と言ってきて、ムカムカしました。既婚者だと分かっていながら、手作り弁当を夫に押し付けるなんて、最低だと思ったからです。

そこで私は、夫の職場に行き、その同僚女子に反撃しようと思ったんです。そして職場で夫の姿を見つけましたが、手には弁当箱を持っていて、一人の女子社員と仲良さげに話していたんです。

夫はどう見ても、手作り弁当を押し付けられて迷惑している様子ではなく、満面の笑みで、モヤモヤしました。夫に話しかけるとかなり動揺していましたが、隣にいた女子社員も『〇〇さん（夫）って、既婚者なんですか？』『既婚者だと知ってたら、弁当を作らなかったのに』と言っていたんです。

夫はどうやら職場で誰にも既婚者だと伝えていなかったようで、怒りがこみあげてきました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 夫はあわよくば、この弁当を作っていた女子社員と不倫でもしようと考えていたのでしょう。最低ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。