「最近いいことがないな……」「何やっても楽しくないし」。毎日Todoをこなしているだけで、あっというまに時間が過ぎていく――「私の人生、このままでいいのか？」。そんなふうに、立ち止まりたくなった人におすすめの本があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、本来自分の持っている集中力、気力を取り戻し、停滞感を打破してくれる1冊です。本書の発売を記念して、「落ち込みやすい人が変えるべきこと」について書かれた一節を、本書より一部抜粋・再編集して紹介します。

単に5分間歩き回ればいい

感情は池の水面みたいなもの。

本来は、一度波立っても、時間が経てば戻ります。

世界的な神経科学者ジョセフ・ルドゥーの研究によると、感情に、すごく大きな影響を与えるのが「フィジカル（身体の状態）」です。

多くの人が不快な感情になったとき、思考でコントロールしようとします。

でも、脳の部位としては「感情から思考に影響を与える回路のほうが太い」のです。

つまり、思考から感情に影響を与える回路のほうが細いということ。

だから、考え方を変えることによって、感情をコントロールしようとしても失敗する確率が高いのです。

では、どうすればいいか？

むしろ、単に歩き回るだけでいいのです。

歩くことで感情が超簡単にリセットできる

リモートワークなら、打ち合わせが終わったら5分歩く。

会社の中にいるなら、ゴミを捨てたり、お手洗いまで歩いたり。

それだけでも、気分が落ち着くものです。

「疲れた」という状態も、多くの場合は「疲労感」という感情なんです。

歩くことでその感情がリセットできます。

・家からカフェへ移動する。

・カフェから公園に移動する。

・仕事の合間に買い出しにいく。

嫌な気分になったら歩く、疲れたら歩くという習慣を身につけると、停滞感は大きく減っていきます。

（本原稿は『人生アップデート大全』の一部抜粋・加筆を行ったものです）