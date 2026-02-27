この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、「楽天カード緊急 4,000p奪い取れ！ガチ勢が密かにやってる「あとリボ」完全攻略ルート（悪用厳禁)」と題した動画を公開した。動画では、楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンを利用し、リボ払い手数料を支払うことなく最大4000ポイントを獲得する方法を解説している。



ネコ山はまず、今回のキャンペーンについて「手数料ゼロでポイントだけもらえる」と紹介した。一般的にリボ払いは高い手数料がかかるため敬遠されがちだが、この攻略法では「使ってリボにして即返す」ことで手数料を回避できるという。動画内で紹介されたキャンペーンは、期間中に「あとからリボ払い」を合計3万円以上利用することで2000ポイント、さらに条件達成でプラス2000ポイントがもらえるというものだ。



動画では「ガチ勢はショッピングしない」とし、電子マネーへのチャージを利用した具体的な手順を解説している。まずキャンペーンにエントリーし、JAL PayやANA Pay、VポイントPayなどの電子マネーに3万円、もしくは10万円をチャージする。利用明細に反映されたら、その支払いを「あとからリボ」に変更する。そして最も重要なのが、リボ手数料の計算が始まる前に「繰り上げ返済」を行う点だ。アプリや会員サイトから手続きを行い、引き落とし日よりも前に支払いを済ませることで、手数料を発生させずにキャンペーンの条件だけを達成できるとした。



また、初心者が陥りやすい注意点として、「楽天市場などの利用は明細反映が遅いため避けるべき」「繰り上げ返済をするとWEB明細から消えるが仕様である」といった実務的なポイントも解説。特にキャンペーン期間が短い場合、明細への反映が間に合わないリスクがあるため、即時性の高い電子マネーチャージが推奨されている。



ネコ山は「一回覚えればあとは簡単」と語り、この手法を「何年もやり続けてきたポイ活」と位置づけた。動画は、得られたポイントを投資に回すことでさらなる資産形成を目指すよう促し、締めくくられている。