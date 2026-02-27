『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）が2026年2月15日（日）にIGアリーナにて開催され、アーティストライブに岩⽥剛典（GAN）が登場した。

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026』

「音楽×ファッション×愛知」の特別なステージ

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

アーティストライブ、ラスト、そしてTGC in あいち・なごやの大トリを飾ったのは、愛知県出身でソロアーティスト活動、俳優業、ブランドプロデュースなど、幅広く活躍中で、『TGC in あいち・なごや 2026』のキービジュアルを手掛けるなど、本イベントのクリエイティブアンバサダーも務める岩⽥剛典（GAN）。

ステージでは、自身がメインプロデューサーを務めた日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』のタイトル曲『Do my thang』をはじめ、同オーディションの課題曲として制作された新曲『CROWN』など、豪華4曲を披露した。

アパレルブランド「GOD ONLY KNOWS」も手がける岩田剛典は、本出演にあたり、“愛知の尾州で⽣まれた繊維”を使⽤したオリジナルの⾐装を⾃らプロデュース！梳毛生地にボンディング加工を施した、シンプルでありながら繊細な装飾をポイントに、生地は紳士服地の「スーパーテックス」を柱に質の高い物づくりと新しい商品開発を創造するテキスタイルの総合メーカー・⻑⼤株式会社のSUPER 100’sを使用し濃染加工を行い、愛知県⼀宮市に拠点を置く国内有数のフレームラミネート加⼯専⾨業・吉⽥染⾊株式会社がボンディング加工を担当。さらに、⽣地の濃⾊染は同じく⼀宮市に拠点を構える株式会社ソトーが⼿がけた特別な⼀着を着用し、⾳楽とファッション、そして地元・愛知への想いが重なり合う、特別なステージを実現した。

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

トークパートでは「生まれ故郷である地元、愛知での開催ということで、企画段階からいろいろと携わらせていただきました。愛知でのTGC開催は14年ぶり！おめでとうございます！」と、その想いを語ると「俺の知っている愛知のみんなはこんなもんじゃないよね？ぶちあがっていこうぜ！」と改めて声をかけ、会場の熱気をさらにアップ。完成度の高いパフォーマンスで大きな歓声を集めた。

【関連記事】：【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026】全レポートはこちら

イベント概要

【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:13

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、山口綺羅（Girls²）、山粼天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか ※50音順 全43名

●モデル

今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手羽先センセーション)、増田有沙、松山綺利（手羽先センセーション）、三浦舞華、村上なずな ※50音順 全8名

●ゲスト

WEESA（PSYCHIC FEVER）、浮所飛貴（ACEes）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 ※50音順 全27名

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE ※50音順 全10組

●シークレットアーティスト

ACEes 全1組

●オープニングアクト

ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A ※50音順 全3組

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈 ※50音順 全2名

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト