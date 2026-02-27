辛ラーメン トゥーンバ カップが全国発売♡キャンペーン情報も紹介

先行発売で話題となった「辛ラーメン トゥーンバ カップ」が、いよいよ全国で手に入るようになりました。濃厚クリーミーな味わいとピリ辛のアクセントが絶妙に調和した新感覚の汁なし麺は、若い女性を中心に人気を集めている注目商品です。全国発売を記念したキャンペーンも開催され、食べて楽しめるだけでなく嬉しい特典も用意されています。今話題の味わいをぜひチェックしてみてください♪

クリーミーで新感覚の辛ラーメン

「辛ラーメン トゥーンバ」は、クリームパスタのような濃厚ソースにもちもち麺を合わせた汁なしタイプのラーメンです。

韓国で話題となったアレンジレシピをもとに開発され、うま辛さとクリーミーさが同時に楽しめる新しい味わいが特徴です。

今回の全国発売に合わせ、「辛ラーメン トゥーンバ カップ」は調理の手間を減らしたジェット湯切り仕様へ改良されました。

さらに濃厚さを表現した「RICH sauce」アイコンやブランドメッセージ「Spicy Happiness In Noodles」を追加したパッケージデザインにリニューアルされています。

辛ラーメン トゥーンバ カップは内容量113g（麺85g）、辛さ2.0（※）で、希望小売価格300円です。全国で販売されます。

辛ラーメン トゥーンバ 袋麺は内容量137g（麺106g）、辛さ2.0（※）で、希望小売価格282円です。

辛ラーメン トゥーンバ 4食入袋麺は内容量137g（麺106g）、辛さ2.0（※）で、希望小売価格1,131円です。

※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）

ネスレ ミロ×東京ばな奈の限定シェイク復活！東京駅で味わう特別コラボ

豪華賞品が当たるキャンペーン

全国発売を記念して、2026年3月2日（月）から3月24日（火）まで「辛ラーメン トゥーンバスパイシー＆クリーミーキャンペーン」が開催されます。

対象製品のレシートを登録して応募すると、その場で抽選結果がわかるキャンペーンで、合計3,100名に賞品が当たります。

Spicy賞は3,000名に「えらべるPay®」1,000円分がプレゼントされ、Creamy賞は100名に「辛ラーメン トゥーンバオリジナルルームウェア」が当たります。

レシート有効期間は2026年3月2日（月）から3月24日（火）までで、応募締め切りは2026年3月31日（火）23:59です。応募は辛ラーメン公式LINEアカウントから参加できます。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

話題の味を今すぐチェック

濃厚なクリーミーさとピリ辛のバランスが楽しめる「辛ラーメン トゥーンバ」は、新しい辛ラーメンの魅力を感じられる注目商品です。自宅で手軽に韓国トレンドの味を楽しめるのも嬉しいポイント♡

全国発売を機に、気になっていた方もぜひ試してみてください。キャンペーン期間中ならお得なチャンスも広がるので、この機会をお見逃しなく。