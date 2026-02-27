【FitSense】 3月6日 発売予定 価格：2,200円

アユートは、Nintendo Switch 2用アナログスティックカバー「FitSense for SWITCH 2[TM] [アナログスティックカバー 2 ペア]（以下、FitSense）」を、アユート直販ECサイト「アキハバラe市場」及び、正規取扱販売店にて3月6日に発売する。価格は2,200円。

「FitSense」は、イヤホンブランド「AZLA」（アズラ）が、イヤーピース「SednaEarfit」シリーズなどの開発/製造で培った技術と知見を応用して新開発したアナログスティックカバー。Switch2のアナログスティックの優れた感性を活かしつつ、より本格的なゲーミング体験を提供する。

指紋や汚れが付着しにくく、適度な摩擦力も兼ね備えた特殊高品質なアンチダストシリコンを採用。また取り外して洗えるため、清潔に使用できる。幅広形状を採用した人間工学に基づくエルゴノミクスデザインにより、指にしっかりとフィットし、純正の快適な操作感をサポートする。

本商品では、外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用した独自の二重構造設計を採用することで、アナログスティックにしっかりホールドする。Joy-Con 2やSwitch2 Pro コントローラーでも使用可能な、1パッケージ2ペア（4個）入りを採用している。

イメージ

「FitSense」主な特長

特殊高品質なアンチダストシリコン採用

AZLAは、数多のイヤーピース開発において、シリコンについての確かな知見を獲得。FitSenseにはその知見を応用し、指紋や汚れが付着しにくく、適度な摩擦力を同時に兼ね備えた特殊高品質なアンチダストシリコンが採用されている。指にくっつき過ぎずにスリップ防止となる最適な摩擦力を備えている。油成分も弾くため拭き取りも容易で、また取り外して洗えるため、清潔に使用できる。

幅広形状採用エルゴノミクスデザインでしっかりフィット

AZLA製品ならではのフィッティングの良さを、耳ではなく指でも発揮する。FitSenseは、幾度もの試作から指なじみの良い幅広形状を採用。人間工学に基づくエルゴノミクスデザインにより、指にしっかりとフィットし、純正アナログスティックの快適な操作感をさらに向上させるようサポートする。

装着イメージ

装着イメージ

独自の二重構造設計でしっかりホールド

FitSenseは、外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用したAZLA独自の二重構造設計を採用している。これにより、快適なフィット感とアナログスティックへのしっかりしたホールドの両立を実現する。

【「FitSense」主な仕様】

カラー：Gray

本体素材：アンチダストシリコン（オイルプルーフ/アンチスリップ/ウォッシャブル）

本体サイズ：21×5mm（幅×高さ）

本体重量：約2g（1個）

1パッケージ入り数：2ペア（4個）

付属品：なし

生産国：韓国

メーカー保証：初期不良のみ1週間

※本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。

※保証は日本国内での使用に限ります。

【注意事項】

※Nintendo Switch 2 本体、Joy-Con 2、Switch 2 Pro コントローラーは付属しません。

※本製品はAZLAのオリジナル商品であり、任天堂株式会社のライセンス商品ではありません。

※Nintendo Switch 2 への対応はAZLA 独自の動作検証に基づきます。

※Nintendo Switch 2 およびJoy-Con は任天堂株式会社の登録商標です。

※本製品の対応検証は2025年発売のNintendo Switch 2 にて行っています。

※本製品はNintendo Switch 2 用となり、他の製品での使用での装着については保証できません。

※主観による装着感や操作感の良し悪しを理由とした製品交換や返品はお受けできません。

※本製品の使用によりSwitch 2 本体やそれに付随する製品等に生じた傷や損傷について、当社は一切の責任を負いかねます。