プロデューサーとしても手腕を振るう指原莉乃が、自身の経験に基づいた「スターの原石」の見極め方について語り、スタジオを感心させた。

【映像】イコラブで衝撃だった候補生

2月24日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話では、1万4000人の応募者から勝ち残った25名が、わずか12名の枠を争う「二次審査」へと駒を進める急展開を迎えた。

スタジオでLE SSERAFIMのSAKURAから「原石ってどうやって見つけるんですか？オーディションもする側じゃないですか」と問いかけられた指原は、自身のプロデュースするグループ「=LOVE（イコールラブ）」の選考時を回顧した。

指原は、評価ポイントとして「輝く実力もそうですし、発揮できる『度胸』とか、そういうのもあるんじゃないですか」と持論を展開。具体的なエピソードとして、「私が『=LOVE』っていうグループで選んだのは、震えながら長渕剛さんを歌ってた子がいて」と明かした。その候補生の姿に強く目が惹かれ、極限の緊張状態でも歌い切る「度胸」を感じたことで、合格を決めたという裏話を披露した。

また、番組内でソン・ソンドゥク氏が候補生の間を歩きながら直接合格を告げる審査スタイルについても、「ソンさんばりに絡みにいこうって、あれカッコいい」とプロデューサー視点で感銘を受けていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。