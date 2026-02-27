プリンスアイスワールド

フィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド（PIW）」は、4月の愛媛公演と6月の和歌山公演にミラノ・コルティナ五輪の団体＆女子で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）らが追加ゲストとして出演すると発表した。

日本時間23日の五輪閉幕から時間をおかず、フィギュアファンに朗報がもたらされた。

PIWは公式サイトで4月18、19日の愛媛公演（愛媛県武道館）と6月20、21日の和歌山公演（和歌山ビッグホエール）に坂本がゲスト出演すると発表。今季限りでの現役引退を表明している女子のエースの滑りが見られることになった。

Xには「かおちゃんは引退後即コーチ業に入ってしまうのかなと思ってたので、こうしてPIW出てくれるの嬉しいね」「うえええPIWにかおちゃん！！」「かおちゃん6月のPIW和歌山も？！」「かおちゃん和歌山公演にもin この調子でぜひ7月のPIW横浜公演もお願いします！！」「かおちゃんPIWって久しぶりだよね？」「豪華メンバーを四国で見られるなんて嬉しいなぁ 4月が待ち遠しすぎる」などのコメントが寄せられていた。

愛媛公演には坂本の他、樋口新葉さん、島田高志郎、中田璃士が追加ゲストとして名を連ね、中田は和歌山公演にもゲスト出演する。



（THE ANSWER編集部）