『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』第2弾の開催が決定！
昨年9月から10月に開催された『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』、その第2弾が5月21日（火）から6月2日（火）まで、開催されることが決定した。
『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』は、『秘密戦隊ゴレンジャー』の放送開始50周年を記念したイベントで、人気クリエイターとのコラボ作品や、アートやファッション、雑貨などの『秘密戦隊ゴレンジャー』のアイテムが発売される物販イベント。
人気クリエイターが手掛ける、ここでしか手に入らない『ゴレンジャー』アイテムが販売されるので、前回も販売当日には長蛇の列ができていた。
今回の参加予定クリエイターが発表された。
【参加予定作家】
あらいきりこ・いまじなりある堂・UAMOU・Elfrog工房・Kabuto・KAMAKIRI・喫茶わんだふる・GYAROMI・銀印本舗・SCIENCE PATROL・サイキックムーン・ししまるもも・しももく・せりのりか・付喪亀・D-ATTACK・Toy Fields・nekorat・Hanamusic・B-The-U・ヒカリトイズ・ヒセキグラフィックス・ひなたかほり・FunkyGeek・BUKU YOSHINO・ペインターネット・magodesu・MIJI WORLD・YASUYUKI KOBAYASHI・ヨグヤ（50音順）
前回も参加していたクリエイターに加え、新しく参加する方の名前もみられる。さらに今後、新しいクリエイターの発表も多数迎えて居るとのこと。
そして、TOEI ART FES.の最新情報を発信する「TOEI ART FES. 公式X」がOPEN。最新情報をゲットするために、ぜひフォローしておこう。
＞＞＞イベントキービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）石森プロ・東映
『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』は、『秘密戦隊ゴレンジャー』の放送開始50周年を記念したイベントで、人気クリエイターとのコラボ作品や、アートやファッション、雑貨などの『秘密戦隊ゴレンジャー』のアイテムが発売される物販イベント。
人気クリエイターが手掛ける、ここでしか手に入らない『ゴレンジャー』アイテムが販売されるので、前回も販売当日には長蛇の列ができていた。
【参加予定作家】
あらいきりこ・いまじなりある堂・UAMOU・Elfrog工房・Kabuto・KAMAKIRI・喫茶わんだふる・GYAROMI・銀印本舗・SCIENCE PATROL・サイキックムーン・ししまるもも・しももく・せりのりか・付喪亀・D-ATTACK・Toy Fields・nekorat・Hanamusic・B-The-U・ヒカリトイズ・ヒセキグラフィックス・ひなたかほり・FunkyGeek・BUKU YOSHINO・ペインターネット・magodesu・MIJI WORLD・YASUYUKI KOBAYASHI・ヨグヤ（50音順）
前回も参加していたクリエイターに加え、新しく参加する方の名前もみられる。さらに今後、新しいクリエイターの発表も多数迎えて居るとのこと。
そして、TOEI ART FES.の最新情報を発信する「TOEI ART FES. 公式X」がOPEN。最新情報をゲットするために、ぜひフォローしておこう。
＞＞＞イベントキービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）石森プロ・東映
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優