【NBA試合速報】2026年2月26日（木） メンフィス・グリズリーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
日付：2026年2月26日（木）
開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）
最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 112 - 133 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
NBAのメンフィス・グリズリーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。
第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし31-34で終了する。
第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び53-74で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにメンフィス・グリズリーズがリードし76-96で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし112-133で終了する。
試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-26 12:15:08 更新