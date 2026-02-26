メンフィス・グリズリーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2026年2月26日（木）

開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）

最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 112 - 133 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのメンフィス・グリズリーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし31-34で終了する。

第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び53-74で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにメンフィス・グリズリーズがリードし76-96で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし112-133で終了する。

試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-26 12:15:08 更新