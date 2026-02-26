【ムーミン】ころんとしたシルエットがかわいい「シリコンがまぐち」がカプセルトイで登場！

アイピーフォーより、「ムーミン　シリコンがまぐち」が2026年3月上旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。

『ムーミン』は、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン（1914ー2001）によって生み出された。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛されている。

そんな世界中で愛され続けるムーミン谷の仲間たちが、シリコン製のがまぐちになってカプセルトイに登場する。
ラインナップは「ムーミン」「スノークのおじょうさん」「リトルミイ」「ミムラねえさん」「スティンキー」の全５種類。
手のひらサイズでころんとしたフォルムがとっても可愛い一品だ。

100円玉が約20枚収納できるので、カプセルトイやクレーンゲームをしに行く時にもぴったり。小銭はもちろん、アクセサリーや飴を入れるミニポーチとしても役立ってくれる。
シリコン製なのでお手入れがしやすいのも嬉しいポイント。

ぜひこの機会にゲットしてみて。

（C）Moomin Characters TM