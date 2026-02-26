かつての同僚との再会で自然と頬が緩んだ。昨季までヤクルトに2年間所属した日本ハムの西川遥輝外野手（33）が25日、ヤクルトとの練習試合（浦添）で元チームメートらと再会。古巣との初対決は開始5分前に雨天中止となったが、「みんなに4番ってちょっとバカにされました（笑い）。池山監督にもみんなにも会えて、あいさつして。試合はできなかったですけど、良かったかなと思います」と、試合前の練習中に元同僚らに近況を報告するなど、久々の再会を喜んだ。

離れていた4年間でチームは変化していた。外野手には万波、水谷ら強打者の若手が名を連ねる。定位置獲得に向け、通算1532試合に出場し、現役最多の343盗塁と、経験と実績を兼ね備えたベテランは、今キャンプから新庄監督の助言を受けてバッティングフォームを大幅改造する新たな試みに挑戦。指揮官、コーチらと踏み込みやバットの軌道などを入念に確認しながら振り込んだ。

オープン戦2試合で、6打数2安打1打点。23日の阪神戦（名護）では4番でスタメン出場し、オープン戦チーム1号となる豪快な一発を放つなど結果を残しつつあるが、研究の道のりは始まったばかり。「右方向に飛んでいるのは良いことかなと思うが、もうちょっと打球が上がってきたらもっともっと良くなるんじゃないかなと思う。引っ張った高いフライが打ててくるともっと良くなるのかな」。向上心を絶やすことなく挑戦を続ける。（小渕 日向子）