プロ野球西武の渡辺久信監督代行（58）の采配がインターネットで大きな話題になっている。西武は2024年6月4日に神宮球場でヤクルトと対戦し、延長10回3−4でサヨナラ負けを喫した。交代したアブレイユが、山田に2点タイムリーを許し同点ファンの注目が集まったのは、2点リードで迎えた9回の守備だ。8回まで1点に抑えた先発・今井達也投手（26）が9回のマウンドに立ち、丸山和郁外野手（24）をストレートの四球で歩かせた。続く長岡