毎日使うモバイルバッテリーは、容量だけでなく安全設計まで比較したいアイテムです。

ラスタバナナから、準固体電池を採用したモバイルバッテリーが2026年2月25日に登場しました。

発火や膨張リスクを抑える構造とPD20W対応を両立した、通勤や旅行で使いやすいモデルです☆

ラスタバナナ「準固体電池モバイルバッテリー」

発売開始日：2026年2月25日電池タイプ：準固体電池サイクル寿命：1,000回以上最大出力：PD20W（Type-C）容量：10,000mAh／5,000mAh／ワイヤレス5,000mAh

販売チャネル：ラスタバナナダイレクト、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、au Payマーケット、全国量販店など。

ラスタバナナは、スマートフォンやタブレットをはじめとするモバイル通信機器向けアクセサリーを企画・製造・販売するブランドです。

同ブランドの自社EC「ラスタバナナダイレクト」は、新作アクセサリーをいち早く選べる公式販売チャネルです。

今回の新製品は、日常で使う充電機器に求められる安全性と耐久性を重視した準固体電池モデルとして展開されています。

準固体電池の構造と日常利用での安心感

電解質設計：液体電解質をゲル状（半固体）へ置換

準固体電池は液漏れリスクを抑えやすい構造で、持ち歩き時間が長いモバイルバッテリーとの相性が高い方式です。

バッグの中でスマートフォンと一緒に運ぶ前提でも、電池構造の違いが安心材料になります。

外出先の短時間充電を積み重ねる使い方でも、安全性を意識した選択がしやすい設計です。

比較図で確認する温度耐性と寿命の目安

温度耐性：-20〜60℃（比較図記載）サイクル寿命：1,000〜2,000回（比較図記載）

比較図では通常リチウムイオン電池と並べて、準固体電池の安全面と耐久面の違いが視覚化されています。

温度耐性や寿命レンジを数値で確認できるため、スペック検討の段階で判断しやすくなります。

通勤から出張まで充電回数が増える時期でも、長く使う前提で機種を選びやすいモデルです。

容量は10,000mAhと5,000mAhに加え、ワイヤレス5,000mAhモデルもそろい、荷物量や用途で選び分けやすい構成です。

購入先がECモールと量販店に広く分かれているため、普段の買い方を変えずに導入しやすい点も実用的です。

安全性を重視しながら充電速度も妥協したくない人にとって、準固体電池モデルは2026年春の有力候補です☆

【燃えにくさと長寿命を両立した安心設計！

ラスタバナナ「準固体電池モバイルバッテリーPD20W対応モデル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ラスタバナナ 準固体電池モバイルバッテリーの発売日はいつですか？

発売開始日は2026年2月25日です。

Q. ラスタバナナ 準固体電池モバイルバッテリーの内容量・セット内容は？

容量は10,000mAh／5,000mAh／ワイヤレス5,000mAhです。

