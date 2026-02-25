Jリーグ現役GKの藤嶋栄介選手による「藤嶋栄介GKクリニック2026」が、山形県内で実施予定です。

開催時期は2026年7月から8月で、山形・米沢・酒田の3地域を巡るプログラムとして準備が進んでいます。

技術指導だけでなく、努力と挑戦を学ぶ教育的な体験として設計されている点が今回の大きな特徴です。

藤嶋栄介GKクリニック「2026子どもGK育成チャレンジプログラム」

クラウドファンディング開始日：2026年2月24日クラウドファンディング目標金額：660,000円募集終了まで：62日（2026年2月24日時点）活動報告・リターン対応予定：2026年8月下旬

藤嶋栄介サッカースクールは、山形市を拠点にサッカー教育プログラムを運営する地域密着型のスクールです。

同スクールは、Jリーグ鹿児島ユナイテッドFC所属の藤嶋栄介選手と連携し、子ども向けGK育成機会を継続してきました。

2026年はスポンサー依存を減らした市民参加型モデルで、地域と選手が直接つながる形で開催を目指しています。

これまでの活動実績と2026年開催計画

山形開催の継続年数：5年目（2022年開始）開催予定期間：2026年7月〜8月開催予定地域：山形・米沢・酒田開催地域数：3地域

クリニックは毎年山形で実施されており、2026年は節目となる5年目の開催です。

誌面でラインナップされているように、実技練習と解説を組み合わせた指導設計が定着しています。

ウォーミングアップからショートストップまで段階的に学べるため、初参加でも取り組みやすい構成です。

プロ選手から学べる実践的な指導内容

指導者：藤嶋栄介選手（鹿児島ユナイテッドFC所属）指導対象：子どもを中心に保護者・指導者にも開放予定

現役プロから直接学べることで、フォーム修正の精度と判断スピードの理解を同時に深めやすくなります。

試合経験に基づくメンタル面のアドバイスも含まれ、技術練習だけでは得にくい実戦感覚を吸収できます。

ゴールキーパーに必要な準備力と継続力を、体験を通じて言語化できる時間になっています。

クラウドファンディング支援枠と資金の使い道

応援メッセージ枠：3,000円PITCH-SIDE TALK：5,000円（30分オンライン）サイン入りGKグローブ：30,000円（先着1名）

支援金は会場使用料、保険加入、ボール・ビブスなどの備品購入、スタッフ人件費に充当予定です。

目標超過分も運営費として活用され、開催環境の改善に回す方針が示されています。

地域の子どもたちへ継続的に機会を届けるための、実務に直結した資金設計です。

プロの技術を間近で学べる場が地元にあることは、競技力だけでなく自己肯定感の形成にもつながります。

山形から次世代GKを育てる流れを、地域全体で支える取り組みとして注目したい企画です☆

プロGKの思考と技術を直接学べる！

藤嶋栄介GKクリニック「2026子どもGK育成チャレンジプログラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 藤嶋栄介GKクリニック2026はいつ開催予定ですか。

2026年7月から8月にかけて開催予定です。

Q. 開催予定の地域はどこですか。

山形・米沢・酒田の3地域で実施予定です。

Q. クラウドファンディングの目標金額はいくらですか。

目標金額は660,000円です。

