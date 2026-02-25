リクルートは２５日、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の１都４県を対象とする２０２６年版の「住みたい街（駅）ランキング」を発表した。

横浜駅（神奈川県）が９年連続で１位、大宮駅（埼玉県）が３年連続で２位となった。

横浜駅や大宮駅は、駅前にオフィスや商業施設などが集積する利便性の高さが評価された。３位の吉祥寺駅（東京都）は商店街のにぎわいと自然環境のバランスが評価された。順位の入れ替わりはあるが、トップ３の顔ぶれは２２年から変わっていない。

一方、船橋駅（千葉県）は１２位、舞浜駅（同）は１５位、つくば駅（茨城県）は２４位と、それぞれの最高順位を更新した。住宅価格の高騰に伴い、都心へのアクセスの良さと周辺の住宅価格の割安感が評価された。

船橋駅と舞浜駅は、東京駅まで乗り換えなしで３０分以内で着くことができ、つくば駅もつくばエクスプレスで都心に出やすい。家族向けの広い物件に値頃感があり、他の郊外主要駅と比べて割安感もあると評価された。

調査は対象エリアの住民を対象に、昨年１０〜１１月にオンラインで行った。９０００人が回答した。