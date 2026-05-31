老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金で生活している人が利用できる支援制度について解説します。Q：60歳男性。毎月の病院代が重く、障害年金だけでは生活が苦しいです。息子は自閉スペクトラ