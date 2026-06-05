東京・立川市のアパートで現金1000万円以上などが盗まれた事件で、指示役で39歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者妹尾誠容疑者（39）は去年、仲間と共謀し、立川市にある20代の男性宅に侵入し現金1025万円などを盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、妹尾容疑者はSNSで闇バイトに応募し事件の首謀者から指示役に選ばれました。その後、リクルート役を使って実行役を探したほか、バールなどの凶